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طرق الوقاية من هشاشة العظام

الصحة

طرق الوقاية من هشاشة العظام
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صورة تعبيرية
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وصفت الدكتورة تاتيانا شابوفالنكو مرض هشاشة العظام بـ "الوباء الصامت".


وتضيف في برنامج تلفزيوني، ليس لأنه يتطور دون أعراض، بل لأن الكثيرين يعتبرون هشاشة العظام نتيجة حتمية للشيخوخة، لذلك لا يتخذون التدابير اللازمة للوقاية منه. مع أن هناك طرقا عديدة لمنع تطوره.

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وهشاشة العظام مرض مزمن يصيب الهيكل العظمي، يؤدي إلى تخفيض كتلة العظام واختلال بنية النسيج العظمي، ما يسبب حدوث الكسور.

والنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهشاشة العظام في سن اليأس عندما ينخفض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم.

ووفقا لها يجب لمنع الإصابة بهشاشة العظام اتباع نمط حياة صحي. ويجب أن نعلم أن الكحول والملح والنيكوتين والكافيين تساهم في تسرب الكالسيوم من العظام. وهذا يعني أن أسلوب الحياة النشط والنظام الغذائي الصحي هما أساس العظام القوية والصحية. لذلك تنصح بإضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي.

وتضيف، للوقاية من هشاشة العظام يوصي الأطباء بتناول الكالسيوم وممارسة نشاط بدني مكثف. وبالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة مستوى فيتامين D في الجسم.

المصدر: فيستي. رو

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