خبيرة تغذية تحذر من مخاطر الانتقال إلى نظام غذائي نباتي

أعلنت الدكتورة سفيتلانا بافلوتشينكو، المدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية"، يؤدي التحول إلى النظام الغذائي النباتي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم وتطبيع ضغط الدم.



وتضيف، ولكن مقابل هذا يؤدي التحول إلى النظام الغذائي النباتي إلى نقص عناصر الحديد والزنك والكالسيوم وغيرها والفيتامينات. مشيرة إلى أن الشخص سيشعر بأولى التغيرات الحاصلة خلال اليوم الأول. فمثلا سيستمر الشعور بالشبع فترة أطول، لأن الألياف الغذائية الموجودة في المنتجات النباتية تملأ المعدة: يشعر الشخص بالشبع سريعا ما يمنع الإفراط بتناول الطعام، أما الكربوهيدرات المعقدة والدهون فتعطي الطاقة اللازمة.

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وتقول: "بعد أسبوع من التغذية النباتية سيشعر الشخص بتحسن مزاجه، لأن التغذية النباتية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالخلفية العاطفية. والأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في المكسرات والبذور والزيوت النباتية مسؤولة عن تركيب الهرمونات الضرورية".

ووفقا لها، الزيوت النباتية الصحية تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتساعد على تحسين الخلفية العاطفية والتعامل مع الاجهاد. كما أن الألياف الغذائية تساعد على تخفيض مستوى الغلوكوز، ما يضمن تساوي امدادات الطاقة خلال فترة طويلة.

وتقول: "كما تساعد الألياف الغذائية على إنشاء توازن صحي للميكروبيوم. تشارك البكتيريا المعوية المفيدة في عملية التمثيل الغذائي ، ما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الضرورية بشكل أفضل. وتعمل الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان على زيادة البراز وتنعيمه ويصبح منتظما. وعند التحول إلى التغذية النباتية، تتحسن عملية الهضم فعلا".

وتضيف، يساعد التحول إلى النظام الغذائي النباتي على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار وبالتالي تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. كما يحسن البشرة.

ولكن مقابل كل هذه الإيجابيات، يؤدي التخلي عن تناول المواد الغذائية الحيوانية، إلى نقص العديد من الفيتامينات مثل В12 الذي يحصل عليه الإنسان من المنتجات الحيوانية، كما يحصل نقص في الكالسيوم.

وتقول: "يؤدي نقص الكالسيوم بالدرجة الأولى إلى تطور مرض هشاشة العظام. لذلك، يجب على النباتيين تعويض نقصه بتناول مكملات غذائية محددة".

وتضيف من عواقب التحول إلى النظام الغذائي النباتي الأخرى- نقص الزنك الضروري لعمل منظومة المناعة بصورة جيدة، واستنساخ الحمض النووي وتركيب البروتينات. كما أنه ضروري للخلايا المسؤولة عن حاستي الشم والمذاق.

وتقول: "المشكلة الأكثر شيوعا عند التحول إلى نظام غذائي نباتي هي نقص عنصر الحديد. وهذا النقص يمكن أن يؤدي إلى تطور فقر الدم. لذلك ، يجب التعامل مع التغذية النباتية بحذر ، بل والأفضل من ذلك - عدم التخلي تماما عن أي نوع من الطعام".

المصدر: gazeta.ru