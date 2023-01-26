 
مباشر

مرض مجهول يفتك بـ12 طفلا في ساحل العاج

الصحة

مرض مجهول يفتك بـ12 طفلا في ساحل العاج
Globallookpress
أطفال من ساحل العاج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umug

توفي ما لا يقل عن 12 طفلا تراوحت أعمارهم بين سنة وثماني سنوات خلال الشهرين الماضيين في قرية كبوكاهانكرو وسط ساحل العاج، بعد إصابتهم بمرض مجهول.

أعلن ذلك، اليوم الخميس، رئيس "جمعية شباب الريف" بول قواسي لوكالة "أ ف ب"، لافتا إلى أن الأطفال المرضى ظهرت عليهم علامات البهات أو الذهول الذي صاحبه إقياء.

هذا وقد زار الإخصائيون القرية في ديسمبر 2022، عندما حدثت الوفيّة الأولى. ورغم ذلك لم تتح تحليلات عينات الأنسجة المقطوفة من أجسام المرضى، للعلماء بعد تحديد معللات المرض.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا