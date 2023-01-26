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تخفيض الوزن جراحيا يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان والسكري

الصحة

تخفيض الوزن جراحيا يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان والسكري
Gettyimages.ru Peter Dazeley
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق من الباحثين الأمريكين أن العمليات الجراحية لتخفيض الوزن تقلل من خطر الموت بسبب السرطان وداء السكري بنسبة 43 و72 بالمئة على التوالي.

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وتشير مجلة Obesity إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 22 الف شخص يعانون من السمنة، خلال أعوام 1982 - 2018، حيث خضع بعضهم لعملية جراحية لتخفيض الوزن. واتضح أن هذه العمليات ساعدت على تخفيض خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لمثل هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك انخفض عندهم خطر الموت بسبب الأورام السرطانية والمضاعفات المرتبطة بداء السكري.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يلقي الضوء على أهمية وفائدة العمليات الجراحية لتخفيض الوزن. لذلك يخططون لإجراء دراسات إضافية لتحديد آلية هذا التأثير، وعلى اساسها تشكيل طرق واتجاهات جديدة للعلاج.

المصدر: لينتا. رو

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