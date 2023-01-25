إدارة FDA الأمريكية تدرس مسألة تنفيذ خطة جرعات "كوفيد" السنوية!

تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ما إذا كانت ستوصي بلقاحات "كوفيد-19" السنوية المصممة لسلالات معينة، وتقترح جرعات محدثة كل عام لمواكبة المتغيرات الناشئة حديثا.

وفي وثيقة موجزة نُشرت يوم الاثنين، حددت اللجنة الاستشارية لللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية استراتيجية جديدة لتحصينات "كوفيد"، مؤكدة على الحاجة إلى تبسيط توصياتها الحالية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة إدارة الغذاء والدواء الخطة خلال اجتماع للوكالة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقالت إنها ستنظر في "تبسيط التركيب وجداول التطعيم" للقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديث جميع الجرعات لاستهداف نفس المتغيرات.

وقارنت الخطة بالاستراتيجية المستخدمة منذ فترة طويلة لمكافحة الإنفلونزا. وقالت اللجنة: "على غرار نهج الإنفلونزا، تستدعي الطبيعة العالمية لتطور سلالة SARS-CoV-2 استجابة عالمية عند التقييم والتوصية بتغييرات في تكوين سلالة اللقاح". مضيفة أنه يجب إجراء تقييم لمتغيرات "كوفيد" قبل موسم الخريف كل عام.

إقرأ المزيد

ويمكن أن يساعد الانتقال إلى الجرعات السنوية ذات التركيبة الموحدة في تعزيز تغطية اللقاح والامتثال، بالإضافة إلى تسهيل "التواصل الواضح" مع الجمهور وتقليل "أخطاء إدارة اللقاح"، كما تابعت الوثائق.

وأشار المستشارون إلى أن الأفراد المعرضين لخطر أكبر، مثل كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، قد يحتاجون إلى جرعتين سنويا، لكنهم قالوا إن "معظم الأفراد" سيحتاجون إلى جرعة واحدة فقط.

ومع ذلك، لا يزال بعض مستشاري إدارة الغذاء والدواء غير مقتنعين بخطط الوكالة ويقولون إنها مدعومة بـ "القليل من البحث"، حيث أعرب المسؤولون عن شكوكهم في تعليقات لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال الدكتور إريك روبين، مستشار إدارة الغذاء والدواء ورئيس تحرير مجلة نيو إنجلاند الطبية: "أود أن أرى بعض البيانات حول تأثير الفاصل الزمني للجرعات، على الأقل بيانات المراقبة. للمضي قدما، أود أن أرى البيانات التي تم جمعها لمحاولة معرفة ما إذا كنا نفعل الشيء الصحيح".

وتساءل مستشار آخر - الدكتور بول أوفيت، الذي يرأس مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا - عما إذا كانت اللقاحات السنوية ضرورية في المقام الأول، بحجة أن القرار يجب أن يكون مدفوعا بمجموعة متنوعة من العوامل المختلفة.

المصدر: RT