علماء: مضادات اكتئاب يمكن أن تخدر المتعة مع تخديرها الألم!

قال علماء إن مضادات الاكتئاب يمكن أن تجعل المرضى يشعرون بالضجر العاطفي.

وهناك فئة من مضادات الاكتئاب هي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، تستهدف السيروتونين، وهو مادة كيميائية "تشعرك بالرضا" وتنقل الرسائل بين الخلايا العصبية في الدماغ.

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يشمل التأثير الجانبي لـ SSRI "التباطؤ"، حيث يقول المرضى إنهم لا يستطيعون الاستجابة لمستوى المتعة التي يفضلونها عادة.

وقالت البروفيسورة باربرا ساهاكيان، من جامعة كامبريدج، المعدة الرئيسية في دراسة الآثار الجانبية لـ SSRI: "إنها تزيل بعض الألم العاطفي الذي يشعر به الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب".

وأضافت: "ولكن، للأسف، يبدو أنها تسلب أيضا بعض المتعة".

ويُعتقد أن ما بين 40 و60% من المرضى الذين يتناولون مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية يعانون من التباطؤ.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neuropsychopharmacology، 66 متطوعا.

المصدر: ديلي ميل