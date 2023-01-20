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وسائل إعلام: نيجيريا تعلن تفشي مرض الدفتيريا!

الصحة

وسائل إعلام: نيجيريا تعلن تفشي مرض الدفتيريا!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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ذكرت وكالة الأناضول أن نيجيريا أعلنت عن تفشي مرض الدفتيريا ووفاة 25 شخصا غالبيتهم أطفال في ولاية واحدة.

والدفتيريا أو " الخناق" هو مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي بسبب بكتريا الخناق الوتدية، وهي بكتيريا لاهوائية إيجابية الغرام "Gram-positive".

يتميز المرض بالتهاب في الحلق، وحمى خفيفة، وظهور غشاء ملتصق (غشاء كاذب) على اللوزتين والبلعوم، أو تجويف الأنف.

 ويمكن أن تظهر بعض تأثيرات هذا المرض على الجلد، وفي الحالات غير الشائعة يمكن أن يسبب التهابا في عضلة القلب (حوالي 20٪ من الحالات)، أو اعتلالا عصبيا محيطيا (حوالي 10٪ من الحالات).

المصدر: وكالات

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