وزارة الصحة الروسية: الوباء يؤثر على الصحة الإنجابية للروس

دعا وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الروس الذين يخططون لولادة الأطفال إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن الوباء قد أثر على الصحة الإنجابية للروس، لذلك على الرغم من انخفاض نشاط الفيروس التاجي، لا يزال التطعيم أمرا ملحا.

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ومضى قائلا في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لطب التكاثر "لقد أثر الوباء على الصحة الإنجابية للأمة، وكانت له تحديدا عواقب بعيدة المدى، وبالتالي، وعلى الرغم من انخفاض نشاط عدوى فيروس كورونا، فإن التطعيم لا يزال يمثّل حاجة ملحة".

ولفت الوزير إلى أن من الضروري اليوم مواصلة العمل على التطعيم في الوقت المناسب للرجال والنساء في سن الإنجاب في مرحلة التخطيط لولادة الأطفال، وكذلك النساء الحوامل.

المصدر: نوفوستي