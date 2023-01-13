بريطانيا شهدت عام 2022 أكبر انتشار للحمى القرمزية منذ 70 عاما

أفادت صحيفة Daily Mail، بأنه تم في بريطانيا تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة بالحمى القرمزية في عام 2022، وهو أكبر انتشار لهذا المرض منذ خمسينيات القرن الماضي.

ووفقا للصحيفة، سجلت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) 54430 حالة من الحمى القرمزية في إنجلترا وويلز في عام 2022، وهو أكثر بـ 20 مرة عن العام السابق. وتقول المقالة إن هذا يعتبر رقما قياسيا منذ عام 1953، عندما تم تسجيل 61180 حالة إصابة. وزاد عدد الحالات بشكل حاد في نهاية العام بسبب تفشي عدوى بالمكورات العقدية (المجموعة أ) التي تسبب الحمى القرمزية وأمراضا أخرى.

وذكرت الصحيفة أن 38 طفلا لقوا حتفهم، نتيجة الإصابة بهذا المرض في بريطانيا.

يوم أمس، قالت الوكالة إن الإصابات بدأت في الانخفاض، لكن العاملين في مجال الصحة يواصلون مراقبة الوضع بدقة.

ووفقا للخبراء، كان أحد أسباب الزيادة الحادة في الإصابة هو فترات الإغلاق أثناء جائحة الفيروس التاجي. أدت قلة الاتصال بين الأطفال إلى انخفاض مقاومة المناعة وجعلت الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

المصدر: نوفوستي