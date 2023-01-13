 
مباشر

علماء بطرسبورغ يبتكرون عقارا يحفظ الذاكرة

الصحة

علماء بطرسبورغ يبتكرون عقارا يحفظ الذاكرة
Gettyimages.ru GSO Images
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujpa

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ للعلوم التطبقية، أن علماء الجامعة ابتكروا عقارا يحفظ الذاكرة، وفعال في مكافحة مرض الزهايمر.



ويشير المكتب إلى أن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار.

إقرأ المزيد
"دواء موصوف" يظهر القدرة على استعادة الذكريات المفقودة لدى الفئران

وتقول يلينا بوبوغايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة: "يهدف هذا العقار إلى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا، ما يساعد على حفظ الذاكرة. ونعتقد أن مرض الزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض".

ووفقا للمكتب، اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة. وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي وتصل إلى الدماغ وتؤثر إيجابيا في الخلايا، ما يؤدي إلى استعادة الذاكرة.

ويخطط الباحثون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا