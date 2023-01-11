اليابان..ارتفاع حاد في عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19"

تفيد الاحصائيات الرسمية التي نشرتها السلطات اليابانية، بأن عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" ارتفع جدا منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث سجل أكثر من 10 آلاف وفاة.

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ويذكر أنه طوال فترة الجائحة توفي في اليابان حوالي 60 ألف شخص من بين حوالي 30 مليون مصاب . ولكن منذ منتصف شهر ديسمبر وإلى الآن سجلت في البلاد أكثر من 10 آلاف وفاة بين المصابين بـ "كوفيد-19".

ووفقا لوزارة الصحة اليابانية، حدث هذا الارتفاع الحاد في عدد الوفيات في شهر ديسمبر (7622 وفاة) في حين كان عدد الوفيات في شهر نوفمبر أقل بمقدار 2.5 مرة (2985 وفاة). ولكن في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير 2023 سجلت 3145 وفاة في اليابان بسبب "كوفيد-19". واستنادا إلى البيانات قد يتجاوز عدد الوفيات في اليابان في شهر يناير الجاري 10 آلاف وفاة.

وتجدر الإشارة، إلى أن النسبة الأكبر في الوفيات (75 بالمئة)، خلال فترة 1.5 شهر الماضية، كانت بين الأشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 80 عاما.

المصدر: تاس