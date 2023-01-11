ربط تطور التهاب المفاصل لدى كبار السن إلى نقص بروتين Klotho في نسيج الغضروف

اتضح لعلماء الأحياء الجزيئية في الولايات المتحدة، أن أحد أسباب تطور التهاب مفصل الركبة لدى كبار السن، هو عدم إنتاج الكمية الكافية من بروتين Klotho، المنظم لحساسية الجسم للأنسولين.



وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن حوالي واحد من كل 15 شخصا من سكان الأرض يعانون من أشكال مختلفة من التهاب المفاصل والأمراض التنكسية في المفاصل. ويؤدي تطور هذه الالتهابات إلى أن الغضروف الموجود في المفاصل يتضرر بصورة لا رجعة فيها، ما يسبب شعورا دائما بالألم. وترتبط هذه العملية بتطور الالتهابات واختراق الخلايا المناعية للغضروف. ولكن لا تزال آلية تطور التهاب المفاصل غير مفهومة إلى الآن.

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وقد درس العلماء الأمريكيون نماذج من أنسجة غضروف كبار السن المصابين بالتهاب المفاصل، وأجروا تجارب على فئران مخبرية عمرها من 4 أشهر إلى سنتين، واخذوا عينات من غضروف المفاصل. وفقا للباحثين حالة غضروف المفاصل في هذه الفترة من عمر الفئران تتوافق مع حالة غضروف مفاصل البشر في عمر 20-69 عاما.

وأظهرت نتائج تحليل أنسجة الغضروف، أن تطور التهاب المفاصل في 95 بالمئة من الحالات يصاحبه كبح نشاط الجينات المسؤولة عن إنتاج بروتين Klotho.

واكتشف الباحثون، أن هذا البروتين يلعب أيضا دورا في حماية الغضروف من التلف الميكانيكي وفي قمع الالتهاب الذي يساهم في تطور التهاب المفاصل المرتبط بالعمر.

ويدرس علماء الأحياء حاليا سبب كبح الجينات المسؤولة عن إنتاج جزيئات بروتين Klotho تدريجيا داخل الخلايا الغضروفية مع التقدم في العمر. لأن فهم ذلك سيسمح بإبتكار طرق علاج تمنع أو تبطئ انحطاط الغضروف في مفصل الركبة لدى كبار السن.

المصدر: تاس