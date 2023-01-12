طبيبة روسية توضح أضرار ومخاطر تسخين مقاعد السيارة

أعلنت الدكتورة لودميلا كلوتشكو، أن تسخين مقاعد السيارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة.



وكشفت الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، درجة الحرارة المثالية داخل السيارة، وما هي أضرار تسخين مقاعد السيارة على الصحة.

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فوفقا لها، الحرارة المثالية داخل السيارة هي 20-22 درجة مئوية. وعندما تكون اعلى من 20 درجة مئوية، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء سرعة رد فعل السائق، ما يسبب الحوادث.

وتقول: "كما أن تشغيل مدفأة السيارة بدرجة الحرارة القصوى يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية، مثل جفاف الغشاء المخاطي، التهاب الأنف، تفاقم أمراض الرئة المزمنة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون ، وفقدان الوعي والدوخة، وحتى عدم تحديد الاتجاه".

وتضيف، كما لا ينصح بفتح نوافذ السيارة عندما يكون الهواء داخل السيارة ساخنا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم والتهاب العصب الوجهي أو المفاصل .

وتشير الدكتورة، إلى أن تسخين مقاعد السيارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة: "بالنسبة للرجال التهاب البروستات، ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، ما يؤدي إلى العقم. وبالنسبة للنساء قد يؤدي إلى التهاب ما فوق المبيض (المبيض الجانبي)، وإذا كان هناك ورم في منطقة الحوض فسوف يتحول إلى ورم خبيث".

وتضيف، يجب ألا تزيد فترة قيادة السيارة عن تسع ساعات في اليوم وفقا للظروف الجوية والوقت.

وتقول: "من الضروري أن يتخلل ذلك فترات راحة. لأن قيادة السيارة فترة طويلة يسبب تشتت الانتباه ويضعف الرؤية وتعب القدمين واليدين".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"