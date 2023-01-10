روسيا.. الكشف عن نتائج الاختبارات الأولى لعقار جيني لعلاج السرطان

أعلن المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية، عن انتهاء المرحلة الأولى للاختبارات السريرية لعقار جيني لعلاج السرطان بمشاركة أول مجموعة من المتطوعين.



ويشير المكتب، إلى أن مبتكري العقار الروسي المضاد للسرطان" AntioncoRAN-M"، أعلنوا عن انتهاء المرحلة الأولى للاختبارات السريرية التي بدأت في شهر يناير عام 2022 بمشاركة مجموعة من ثلاثة متطوعين، لم تظهر عندهم أي آثار جانبية مهمة.

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والعقار "AntioncoRAN-M" من ابتكار خبراء شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية "Gene Surgery" بالتعاون مع خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية.

ويقول مكسيم كوشاروف، أحد مؤسسي الشركة: "أكملت المجموعة الأولى من المرضى مشاركتهم في المرحلة الأولى من تجارب عقار "AntioncoRAN-M". ولم تكتشف أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين خلال فترة المراقبة بأكملها".

ويضيف، جرت المرحلة الأولى للاختبارات السريرية وفقا للبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة الروسية. وقد ضمت المجموعة الأولى ثلاثة متطوعين - مرضى سرطان الجلد وساركوما غضروفية وسرطان الثدي.

ويشير المكتب الإعلامي للمنصة إلى أنه "خلال المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، يتم التأكد من سلامة العقار وعدم ظهور آثار جانبية خطيرة لدى المرضى. ومن المقرر أن تجرى المرحلتين الثانية والثالثة عام 2023 مع زيادة جرعة العقار تدريجيا.

ويذكر أن العقار "AntioncoRAN-M" هو أول عقار روسي غير فيروسي يعتمد على جينين، أحدهما يقتل الخلايا السرطانية، والثاني يحفز منظومة المناعة لمكافحة الخلايا السرطانية. وأن عملية تدمير الخلايا السرطانية تجري داخل الورم، ما يقلل من التأثير السلبي للعقار في الجسم.

المصدر: تاس