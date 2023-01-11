سبب قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة متعلق بالمياه

اكتشف العلماء أن عدم شرب كمية كافية من الماء مرتبطة به زيادة خطر الوفاة.

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وتشير مجلة EBioMedicine إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون كمية غير كافية من الماء يمكن ان يشيخوا بسرعة ويواجهوا خطر الموت بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالآخرين.

ويربط الباحثون بعدم شرب كمية كافية من الماء قصر متوسط العمر المتوقع. وقد توصلوا إلى هذا الاستنتاج من تحليلهم لبيانات 11 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة، حيث اكتشفوا أن الأشخاص الذين تركيز الصوديوم في أجسامهم أعلى من 142 ملي مول في اللتر كانوا أكثر عرضة للشيخوخة السريعة بنسبة 50 بالمئة.

واتضح لهم، أن خطر موت هؤلاء الأشخاص يزداد بنسبة 20 بالمئة. ويبدو أن هذا مرتبط باحتمال إصابتهم بأمراض قاتلة بما فيها قصور القلب والجلطة الدماغية ومرض السكري والخرف وأمراض الرئة المزمنة.

المصدر: لينتا. رو