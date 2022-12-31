مصر.. 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن

كشفت سجلات نقابة الأطباء في مصر أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم مزاولة المهنة باستثناء المتقاعدين، بلغ حتى 20 مارس 228 ألفا و862 طبيبا، بزيادة قدرها 16027 طبيبا.

وأوضحت السجلات 11 ألف و536 طبيب وطبيبة استقالوا، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألف و536 ألف طبيب تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40.8% بزيادة 2.8% فقط عن أول عام 2019.

وتزداد نسبة الأطباء إلى المواطنين إلى 9.2% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بدلا من 8.6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدا عن المعدل العالمي المقدر بـ23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.

وكان موقع "الأسبوع" المصري قد نشر آخر احصائية لاستقالات الأطباء في مصر، حيث ذكر أن عدد الأطباء الذين استقالوا بلغ خلال عام 2022 نحو 4600 طبيب.

وأفاد بأنه ونتيجة لذلك طالبت النقابة العامة للأطباء بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الوسط الطبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية