الأطباء الروس يعالجون السرطان بواسطة أجهزة أشعة غاما محلية الصنع

بدأ في روسيا علاج مرض السرطان بمساعدة أجهزة أشعة غاما "براهيوم" التي تم تصنيعها من قبل الأخصائيين في الصناعة النووية الروسية وتستخدم قطع الغيار الروسية فقط.

وكان أول من استخدم هذه الطريقة هو مستشفى أمراض السرطان في مدينة تولا الروسية، وأفادت بذلك الخدمة الصحفية لقسم الطب في شركة "روس آتوم" الحكومية.

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وجاء في بيان الخدمة الصحفية:" بدأ مستشفى أمراض السرطان في تولا يوم 27 ديسمبر في علاج المرضى المصابين بأمراض السرطان بواسطة مجمع "براهيوم" الطبي القائم على أشعة غاما، والذي يخصص لعلاج الأورام في أعضاء الحوض والثدي والمريء والبلعوم الأنفي وتجويف الفم، باستخدام طرق العلاج الإشعاعي التلامسي. ويخطط كل عام لعلاج أكثر من 500 مريض من منطقة تولا والمناطق المجاورة".

يذكر أنه يتم توصيل مصدر أشعة غاما مباشرة إلى منطقة الورم لفترة قصيرة، حيث تتحقق عملية الإشعاع بدقة فائقة، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة غير متأثرة عمليا. وتُستخدم هذه الطريقة بشكل مستقل وبالاقتران مع العلاج الإشعاعي عن بعد والعلاج الكيميائي والأساليب الجراحية.

في الوقت نفسه، لدى "مجمع براهيوم" الطبي مصدران لأشعة غاما وهما الكوبالت -60 والإيريديوم -192 يمكن اختيار أحدهما، كما يمكن العمل مع مصادر تستخدم نظائر واعدة أخرى.

وقد وضع الأخصائيون في الشركة الروسية نظاما فريدا للتخطيط يستخدمه مجمع "براهيوم"، ومن شأنه ضمان دقة توجيه الأشعة والمراقبة التامة للعلاج بدءا من وضع خطة العلاج وانتهاء بكمية المصادر المستخدمة. أما التصوير الثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه لأول مرة في المجمع فيسمح بتصحيح أساليب العلاج في نظام "أونلاين".

وقال البيان إن مجمع "براهيوم لا يقل فاعلية عن مثيلاته الأجنبية، لكنه أقل منها سعرا بنسبة 15% - 20%.

ويتكون المجمع من قطع غيار وطنية الصنع بنسبة 80%. ويجري الآن العمل على رفع تلك النسبة إلى 100%.

وقد أعربت شركة "روس آتوم" الروسية عن استعدادها لتلبية كل احتياجات نظام الرعاية الصحية الروسي هذا وكذلك المساعدة في تزويد مستشفيات البلدان الصديقة بمجمع "براهيوم". وقد تم توقيع الاتفاقية بهذا الشأن مع بيلاروس.

المصدر: نوفوستي