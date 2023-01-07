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طبيبة روسية تكشف أعراض نادرة غير نمطية للإنفلونزا

الصحة

طبيبة روسية تكشف أعراض نادرة غير نمطية للإنفلونزا
Globallookpress CandyBox/J.M. Guyon
صورة تعبيرية
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كشفت الدكتورة يوليا فوكينا، أخصائية الأمراض الباطنية وأمراض القلب، الأعراض النادرة غير النمطية للإنفلونزا.

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وتشير في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن مسار الإنفلونزا قد يكون مصحوبا بأعراض غير نمطية.

وتقول: "الأعراض غير النمطية للإنفلونزا، هي آلام في البطن وإسهال، دون ارتفاع في درجة حرارة الجسم. ومن الأعراض النادرة متلازمة النزف (ظهور كدمات ونزف للدم من الأنف) والسحايا (مع عدم وجود التهاب السحايا الحقيقي)".

وحذرت الطبيبة من خطر الإصابة بالإنفلونزا عبر العيون. ووفقا لها تنتقل هنا العدوى عندما تدخل قطرات من اللعاب نتيجة عطس المريض أو لمس الغشاء المخاطي للعين باليد بعد ملامسة سطح به أجزاء من فيروس الأنفلونزا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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