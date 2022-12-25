ما العمل إذا كان الصداع يتكرر في الشتاء؟

قال الدكتور سيرغي أغابكين، إذا كان الشخص يعاني في الشتاء من أعراض مثل الصداع والدوخان، فإن عليه الاهتمام بشرب الماء.

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ويشير الدكتور في برنامج تلفزيوني، إلى أن الصداع هو المشكلة الأكثر انتشارا في فصل الشتاء، والتي يعاني منها الكثيرون.

ووفقا له يعود سبب الشعور بالصداع في الشتاء، إلى تشنج الأوعية الدموية في الدماغ بسبب البرد. لذلك يجب ارتداء القبعات.

ويقول، "غالبا ما يكون سبب الصداع في الشتاء هو جفاف الجسم. لأنه في موسم البرد، يستخدم الجميع معدات مختلفة لتدفئة المنازل، ما يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، حتى أن رطوبته لا تصل إلى 20 بالمئة، في حين يجب أن تكون نسبة الرطوبة داخل المنزل 40-50 بالمئة".

ويضيف، يجب شرب الماء في الشتاء أيضا، بحيث لا تقل الكمية عن 35 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

المصدر: فيستي. رو