مركّب في الشاي والتفاح والكاكاو قد ينقذنا من حالات طبية طارئة

يعد ارتفاع ضغط الدم، حالة شائعة إلى حد ما، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة إذا تركت دون علاج، وقد تؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن لهذه المضاعفات أن تحدث لأن ضغط الدم المرتفع يضع ضغطا إضافيا على أعضاء مثل القلب والدماغ.

ومن المعروف على نطاق واسع أن النظام الغذائي هو أحد العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على ضغط الدم.

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واستهلاك الكثير من الملح على وجه التحديد يرفع ضغط الدم بشكل كبير لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء، ما يضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية، لذلك، يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي إلى تقليل المخاطر أو تقليل الآثار الجانبية لارتفاع ضغط الدم.

واقترحت دراسة جديدة أن هذا التغيير يمكن أن يكون بسيطا، مثل شرب أكواب من الشاي، حيث خلص الباحثون إلى أن المركبات النباتية المعروفة باسم الفلافانولات (flavan-3-ols)، الموجودة في الشاي، لها فوائد صحية متعددة.

وأشار الباحثون في الورقة المنشورة في Advances in Nutrition إلى أنهم قاموا بتحليل بيانات 157 تجربة موجودة و15 دراسة حول تأثير flavan-3-ols على الجسم.

ووجدوا أن استهلاك 400-600 ملليغرام في اليوم (ملغم / د) كان الكمية المثلى. وقالت الدراسة: "علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد زيادة استهلاك الفلافانولات في النظام الغذائي في تحسين ضغط الدم وتركيزات الكوليسترول وسكر الدم.

وكانت الأدلة أقوى لبعض المؤشرات الحيوية، مثل ضغط الدم الانقباضي، والكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، وديناميات الإنسولين / الجلوكوز.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا دليل قائم على الغذاء وليس توصية لمكملات الفلافانولات (flavan-3-ols).

وأوصت الدراسة بما يلي كمصادر جيدة للفلافانولات (flavan-3-ols): الشاي، والتفاح، والتوت والكاكاو.

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ويحتوي كوب واحد من الشاي على 160 مغ تقريبا من الفلافانولات ، ما يعني أن ثلاثة أكواب ستكون كافية لتلبية الكمية اليومية الموصى بها.

أوضح الكيميائي والباحث في Tea Advisory Panel، الدكتور تيم بوند: "وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Cardiovascular Pharmacology، تعمل مركبات الفلافانولات على تحسين أداء الأوعية الدموية - وتسمى وظيفة البطانة - ما يساعد على التحكم في ضغط الدم".

ومن خلال هذا الإجراء، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالفلافانولات، في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ولذلك فإن الشاي، بمحتواه الغني من الفلافانولات، هو جزء مهم من النظام الغذائي الأمثل، خاصة لصحة القلب. كما أنه يوفر ترطيبا صحيا.

المصدر: إكسبريس