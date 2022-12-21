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كشف النقاب عن تأثير الوحدة في صحة القلب

الصحة

كشف النقاب عن تأثير الوحدة في صحة القلب
Gettyimages.ru KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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اكتشف أطباء القلب بجامعة سابورو اليابانية أن المرضى الذين يعانون من قصور في القلب ويشعرون بالوحدة، صحة القلب لديهم أكثر عرضة لعواقب سلبية.

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وتشير مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine، إلى أن 300 مريض تزيد أعمارهم عن 65 عاما يرقدون في المستشفى شاركوا في هذه الدراسة، وجميعهم خضعوا لقياس مستوى الوحدة. وبعد ذلك تابع الأطباء حالتهم الصحية خلال ثلاثة أعوام.

ويقول الباحثون: "اكتشفنا أن وحدة المريض مرتبطة بنتائج سريرية سلبية طويلة الأمد لدى المرضى المسنين المصابين بقصور القلب. بالإضافة إلى ذلك ، زاد هذا العامل من احتمال التشخيص السلبي".

ويؤكد الباحثون، على أن الناس ينظرون إلى وحدتهم بصورة مختلفة، استنادا إلى الظروف الحياتية. كما أن عواقب الوحدة تختلف وفقا للظروف الاجتماعية التي يعيشها الشخص.

ويخطط الباحثون لدراسة هذه المسالة مستقبلا بمشاركة عينات مختلفة ومتنوعة من الناس.

المصدر: gazeta.ru

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