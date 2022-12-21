حالات قد يشهدها مرضى الصداع العنقودي (Cluster headache)* 3 مرات أكثر من غيرهم!

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من "الصداع العنقودي" قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الاضطرابات العقلية بثلاث مرات.

ويستمر هذا الصداع المؤلم ما بين 15 دقيقة وثلاث ساعات، وعادة ما يستمر لعدة أيام من الأسبوع.

وتؤثر على واحد من كل 1000 شخص ويمكن أن تكون علامة على اتساع أو تورم الأوعية الدموية. والأشخاص المصابون بهذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات العقلية والعصبية وكذلك أمراض القلب.

وتشير الدلائل إلى أن الصداع العنقودي يرتبط بخلل في منطقة الدماغ المسؤولة عن إنتاج "هرمون السعادة" السيروتونين، و"هرمون النوم" الميلاتونين، والكورتيزول، و"هرمون التوتر".

وقد أجرى الدراسة علماء سويديون قاموا بتجنيد 3240 شخصا يعانون من الصداع العنقودي تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

إقرأ المزيد

وقارنوا تلك المجموعة بـ 16200 شخص كانوا متشابهين في العمر والجنس وعوامل أخرى. وكانت غالبية المشاركين من الرجال، وهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع العنقودي. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي، كان 92% يعانون من مرض إضافي. والغالبية - 52% - يعانون من حالات متزامنة تشمل الجهاز العصبي مقارنة بـ 15% من أولئك الذين لا يعانون من الصداع العنقودي. والحالات التي تحتوي على ثاني أعلى نسبة من مرضى الصداع العنقودي تضمنت الجهاز العضلي الهيكلي مما تسبب في ألم طويل الأمد ومشاكل في الحركة، مقابل 24% للأشخاص الذين لا يعانون من الصداع.

وكانت الأمراض التي تصيب الدم والجهاز المناعي ونظام الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، وكذلك الحالات المرتبطة بالحمل نادرة للغاية بين المجموعتين. وأولئك الذين يعانون من الصداع العنقودي غابوا بمتوسط 63 يوم عمل مقارنة بـ 34 يوما لمن لا يعانون من الصداع العنقودي.

ومع ذلك، كان التحذير الملحوظ هو نقص المعلومات الشخصية عن الأفراد مثل عادات التدخين وتعاطي الكحول ومؤشر كتلة الجسم. والسبب الدقيق للصداع العنقودي غير معروف ولكن العلماء حددوا التدخين واستهلاك الكحول كمصادر محتملة.

ويمكن أن يؤدي التاريخ العائلي للإصابة بالصداع العنقودي أيضا إلى تفاقم الحالة.

وتدوم النوبات عادة ما بين خمس إلى 15 دقيقة، وإن تُركت دون علاج، يمكن أن تمتد إلى 180 دقيقة.

وتستمر دورة الهجوم عادة من ستة إلى 12 أسبوعا. ويعاني العديد من الأشخاص من فترة هجوم إلى فترتين سنويا.

وتشمل أكثر العلاجات فعالية للهجمات الحادة العلاج بالأكسجين وحقن السوماتريبتان.

ويختلف الصداع العنقودي عن الصداع النصفي، الذي يسبب صداعا معوقا وغثيانا وفقدانا للوعي، وحتى شللاً.

ويعاني المصابون بالصداع النصفي من 13 نوبة في المتوسط كل عام، عادة في مجموعات أو نوبات تستمر لبضعة أيام.

* الصداع العنقودي: ألم شديد يكون موجودًا عامة في إحدى العينين أو خلفها أو حولها ومن الممكن أن ينتشر ليصل إلى مناطق أخرى من وجهك ورأسك ورقبتك

المصدر: ديلي ميل