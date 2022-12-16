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الكويت.. إجراء أول عملية لزراعة قلب طبيعي لمواطنة

الصحة

الكويت.. إجراء أول عملية لزراعة قلب طبيعي لمواطنة
AP
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إجراء أول عملية لزراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من عمرها، كانت تعاني من فشل متقدم في القلب، ولا تستجيب للعلاج.

وأجرى العملية، والتي تعد الثانية في البلاد والأولى لمواطنة كويتية، فريق طبي كويتي - سعودي، مكون من البروفيسور رياض الطرزي، بالتعاون مع استشاري جراحة القلب وزراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية، د. فراس خليل، وبعمل مشترك مع فريق العمل ببرنامج فشل القلب المتقدم وزراعة القلب في مركز سلمان الدبوس برئاسة د. خلدون الحمود، وفريق التخدير، وطاقم التمريض، والصيدلة الإكلينيكية، وقسم المناعة، وقسم التأهيل والعلاج الطبيعي.

وثمنت الوزارة جهود القائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت.

من جانبه، قدم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، شكره وتقديره للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على دعم المنظومة الصحية، وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد، مثمنا التعاون الطبي المستمر مع السعودية. 

المصدر: صحيفة "قبس" الكويتية

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