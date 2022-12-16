الطبيب الذي يجب مراجعته عند ظهور رائحة الفم الكريهة

أعلن الدكتور فيودر تشرنيشوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الكثيرين يعانون من رائحة الفم الكريهة.





ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن رائحة الفم، تشير إلى حدوث خلل في عمل الأعضاء الداخلية للجسم. فما هي الأمراض التي تشير لها رائحة الفم الكريهة؟

إقرأ المزيد

وفقا له، يمكن أن تشير الرائحة الحامضية، إلى مشكلات في المعدة.

ويقول: "قد يكون سببها التهاب المعدة، قرحة المعدة، وقد يكون عدم انغلاق الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، ما يؤدي إلى ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء".

ويمكن أن تشير رائحة السمك الفاسد، إلى مشكلات في تجويف الفم والأسنان.

ويقول: "إذا كان الشخص نادرا ما يراجع طبيب الأسنان، ويعاني من تسوس الأسنان، فإنه يسبب رائحة كريهة وطعم كريه في الفم".

ويضيف، يجب عدم تجاهل مشكلات اللثة. وأن رائحة البيض الفاسد تشير عادة، إلى أمراض تسبب بقاء الطعام في المريء.أما رائحة الأمونيا، فتشير إلى تليف الكبد وأمراض الكلى ومرض السكري.

ويقول: "عند ظهور رائحة كريهة، فيجب اولا، مراجعة طبيب الأسنان، فإذا لم يكتشف أي مشكلة، يجب مراجعة أخصائي امراض الأنف والأذن والحنجرة، لأن الرائحة قد تشير إلى التهاب اللوزتين، أو التهاب الجيوب الأنفية، فإذا كان كل شيء على ما يرام، عندها يجب مراجعة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي".

المصدر: فيستي. رو