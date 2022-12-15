فقدان كروموسوم Y قد يرتبط بزيادة خطر إصابة الرجال بـ"كوفيد-19" الحاد

منذ بداية الوباء، يتزايد خطر إصابة الرجال بمرض شديد من جراء "كوفيد-19" مقارنة بالنساء.

وقد أظهر الباحثون في جامعة أوبسالا الآن أن هذا قد يكون بسبب فقدان كروموسوم Y في جزء من خلايا الدم البيضاء.

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ويمكن استخدام النتائج في نهاية المطاف لتقييم خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد وربما لتحسين العلاج.

والتغيير الجيني الشائع عند الرجال هو فقدان الكروموسوم Y، أو اختصارا LOY، في جزء من خلايا الدم البيضاء. ومن المثير للاهتمام أن هذا التغيير يصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر.

وخلال جائحة "كوفيد-19"، سرعان ما أصبح واضحا أن الرجال كانوا أكثر تضررا من العدوى والمرض.

فما يصل إلى 75% من المرضى الذين يرقدون في وحدات العناية المركزة هم من الرجال، ونسبة الرجال الذين ماتوا أعلى أيضا مقارنة بالنساء.

في الدراسة الحالية، اكتشف الباحثون وجود صلة بين فقدان الكروموسوم Y وخطر الإصابة بمرض "كوفيد-19" الحاد.

وتقول بوزينا برون أولشوسكا، الباحثة في جامعة أوبسالا: "لقد درسنا عينات الدم المأخوذة من أكثر من 200 مريض ذكر في وحدات العناية المركزة بين بداية عام 2020 وصيف عام 2021. وأظهرت تحليلاتنا أن فقدان الكروموسوم Y مرتبطة به خطورة المرض وخطر الموت، بناء على تصنيف منظمة الصحة العالمية".

ويدعم العديد من نتائج الدراسة حقيقة أن فقدان الكروموسوم Y مهم لمفاقمة "كوفيد-19" الحاد. ويمكن ربط النسبة الأعلى من فقدان الكروموسوم Y بضعف وظائف الرئة، على سبيل المثال، انخفاض الأوكسجين.

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كما أظهرت المضاعفات في شكل جلطات الدم ارتباطا بنسبة أعلى من فقدان الكروموسوم Y في أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن النسبة الأعلى من الخلايا الفاقدة للكروموسوم Y كانت عابرة.

وتشرح هانا ديفيز، الباحثة في جامعة أوبسالا: "لقد أتيحت لنا فرصة لتحليل العينات المأخوذة من بعض المرضى بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من خروجهم من وحدة العناية المركزة. وفي هذه العينات، انخفضت نسبة الخلايا التي تحتوي على فقدان الكروموسوم Y بشكل كبير. على حد علمنا، أن هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها أي شخص أن فقدان الكروموسوم Y له خصائص ديناميكية مرتبطة بمرض معدٍ حاد".

ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام فقدان الكروموسوم Y كمؤشر حيوي للتنبؤ بالمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من "كوفيد-19".

كما أوضح جان دومانسكي، الأستاذ في جامعة أوبسالا الذي قاد الدراسة: "تساهم نتائجنا في فهم أفضل لأهمية فقدان الكروموسوم Y في القابلية للإصابة بالمرض، لا سيما في ما يتعلق بوظيفة الجهاز المناعي. ونعتقد أيضا أن المعرفة الجديدة قد تكون ذات صلة بالعدوى الفيروسية الشائعة الأخرى الأكثر خطورة للرجال أكثر منها للنساء".

ونُشر البحث في مجلة Genome Medicine.

المصدر: ميديكال إكسبريس