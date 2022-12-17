طبيب روسي يوضح ما الذي يسبب الربو القصبي

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن أكثر من 230 مليون إنسان في العالم، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعانون من الربو القصبي.





ويوضح مياسنيكوف سبب الإصابة بالربو القصبي، الذي يموت بسببه ومضاعفاته نصف مليون مصاب سنويا.

ويضيف: غالبا ما يعاني من الربو القصبي الأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية.

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ويقول: "ربما كان الشخص يعاني من الربو القصبي في طفولته، ولكن لم يكن ليتجلى ذلك في أنه يختنق منه، ولكنه كان يعاني من السعال طوال الوقت".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن غبار المنزل وعث غبار المنزل، يمكن ان يكونا من مسببات المرض.

ويقول: "لذلك عندما نقرأ في التعليمات، أن من الضروري تغطية وسادة المصاب بالربو بغشاء خاص، نطرح السؤال التالي: كيف يمكن النوم عليها؟ ولكن الأمر يتضح عندما تنظر بواسطة المجهر".

ويضيف: يمكن ان تكون حبيبات اللقاح pollen ونثار بشرة وصوف الحيوانات من مسببات الربو أيضا. كما ان التدخين يزيد من خطر إصابة المدخن والمحيطين به بالربو.

ويشير إلى أن الأشكال الحادة للربو القصبي، تلاحظ لدى المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (الأسبرين ، الإيبوبروفين ، النابروكسين).

ويضيف إن وجود الحيوانات في المنزل منذ الطفولة يقلل من خطر الإصابة بالربو "لإنها مثل اللقاح المضاد للحساسية. فالطفل يعتاد على الجرعات الصغيرة من الصوف والبشرة المتأتية من الحيوانات البيتية".

المصدر: فيستي. رو