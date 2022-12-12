دراسة: الأشكال المبكرة من أمراض الكبد تؤثر على صحة القلب

وجد باحثون من معهد سميدت للقلب في "سيدار سيناي" أن حتى الأشكال المبكرة لأمراض الكبد تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب.

وتساعد النتائج، التي نُشرت مؤخرا في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine، في زيادة توضيح العلاقة بين أمراض الكبد وأمراض القلب بما يتجاوز عوامل الخطر المشتركة بينهما.

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في الدراسة، قارن الباحثون درجات FIB-4 للمرضى - وهي علامة لتليف الكبد يمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بأمراض الكبد الحادة - مع تشوهات القلب المرئية من خلال فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب. ووجدوا أن درجات FIB-4 المرتفعة كانت مرتبطة بخلل في وظائف القلب وأبعاد الأوعية الدموية.

وقال آلان كوان، طبيب القلب وباحث تصوير القلب في معهد سميدت للقلب وكذلك المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه كان من المعروف أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي مرتبط بموت القلب والأوعية الدموية، لكن العلاقة لم تكن مفهومة جيدا، وربما تحجبها عوامل الخطر المشتركة بين الاثنين، مثل مرض السكري.

وكانت الدراسات السابقة المماثلة محدودة النطاق، حيث نظرت فقط في كيفية تأثير تليف الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي على القلب.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) بيانا مفاده أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي - حالة الكبد الشائعة بشكل متزايد - هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين.

والمثير للدهشة أن أمراض القلب - وليس تطور أمراض الكبد - هي السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن الكحولي، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

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وقال كوان: "إذا كان لدى 25% من السكان عامل الخطر المحتمل هذا للإصابة بأمراض القلب، فإننا نعلم أننا بحاجة إلى فهمه بشكل كامل. ولذلك، كان هدفنا العام من هذه الدراسة هو فحص الروابط بين القلب والكبد - وهو مجال جديد للدراسة، ولكن من المنطقي إجراء المزيد من الاستكشاف. ويعالج الكبد الكوليسترول وينتج العوامل التي تساهم في تخثر الدم والالتهابات. وكل ذلك يمكن أن يؤثر على القلب - لذلك أردنا إلقاء نظرة فاحصة على هذه الارتباطات".

ولإجراء الدراسة، راجع الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية من 11 عاما الماضية لـ 1668 مريضا لديهم درجات منخفضة أو متوسطة أو عالية من FIB-4 خلال عام واحد من إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، مع ضبط عوامل الخطر القلبية الوعائية القياسية. ووجدوا أن ما يقارب 86% من المرضى يعانون من شذوذ واحد على الأقل في القلب.

ويوفر التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب رؤية فريدة للقلب، باستخدام التصوير التفصيلي الذي يمكنه تحديد التغيرات الطفيفة في بنية القلب ووظيفته وحجم الأوعية الدموية وهيكلها وتكوين عضلة القلب وغير ذلك.

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وأوضح كوان: "كانت التشوهات التي رأيناها تغيرات في الأوعية الدموية - تضخم الأوعية الدموية الخارجة من القلب - بالإضافة إلى زيادة كمية الدم التي تتحرك وعادة، عندما يقوم الأطباء بفحص القلب، فإننا لا نفكر في الكبد، والعكس صحيح. ونميل إلى أن نكون متخصصين جدا في فئات الأعضاء الخاصة بنا. ولكن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أنه يمكننا، وينبغي علينا فحص أمراض الكبد عند النظر في أمراض القلب، ولا يمكننا اعتبار القلب والكبد كأعضاء منفصلة تماما".

وأضاف كوان أن الخطوة التالية في البحث هي استكشاف التأثير الذي يمكن أن يحدثه مرض الكبد على صحة القلب.

وتابع: "تظهر أسئلة أخرى، مثل: عند علاج المصابين بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، هل يمكن للأدوية التي تعالج هذا أن تساعد القلب أيضا؟ أو عندما ترى طبيب القلب أو طبيب الرعاية الأولية وعوامل الخطر مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري والتاريخ العائلي، هل ينبغي أن يكون مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول عامل خطر معياري يجب أخذه في الاعتبار؟".

المصدر: ميديكال إكسبريس