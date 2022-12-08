التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" يصل الرياض للنظر في إمكانية فصلهما (صور)

وصل اليوم إلى المملكة العريية السعودية التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" برفقة والديهما قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.

وذكرت صحيفة "سبق" أنه تم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، بهدف دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع.

وتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوها بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

المصدر: صحيفة سبق