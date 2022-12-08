وشم بالأزرق والبنفسجي في مقل العين "تقليدا لشخصية مؤثرة" يهدد امرأة بالعمى الدائم (فيديو)

تجاهلت أم لخمسة أطفال نصيحة ابنتها بعدم رسم مقل عينيها بالوشم بسبب احتمال الإصابة فقدان بصرها، وأصبحت الآن بالفعل "على وشك العمى".

وكانت عارضة الأزياء الأسترالية أمبر لوك، التي رسمت مقل عينيها بوشم باللون الأزرق في عام 2019، مصدر إلهام لأنايا بيترسون، طالبة الحقوق، لترسم وشما في مقل عينيها باللون الأزرق الزاهي.

وعلى الرغم من أن أنايا، البالغة من العمر 32 عاما، كانت سعيدة بمقلة عينها الزرقاء والبنفسجية في البداية، إلا أنها الآن تشعر بالأسف الشديد لفعلها ذلك بعد أن تبين أنها قد تفقد بصرها إلى الأبد.

ونُقلت أنايا، من بلفاست، إلى المستشفى بسبب تغير في العين وتواجه عمى دائما بعد رد فعل مشتبه به على حبر مقلة العين.

وتقول الأم، التي تمتلك أيضا شقا في اللسان ووشما على الوجه، إنها تتمنى لو كان بإمكانها فعل الأمر بشكل مختلف.

وحصلت أنايا على وشم مقلة عينها اليمنى باللون الأزرق في يوليو 2020، وعلى الرغم من معاناتها من الصداع وجفاف العين في الأسابيع التي تلت هذا الإجراء الخطير، قررت أن تصبغ مقلة عينها اليسرى أيضا باللون الأرجواني في ديسمبر من العام نفسه.

وبعد شهور من عدم حدوث مضاعفات، صُدمت أنايا عندما استيقظت في أغسطس من العام الماضي بجفون "منتفخة" كما لو أن وجهها قد انتفخ بالهواء.

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ومع استمرار التورم في التفاقم، ذهبت أنايا لإجراء فحص في قسم الطوارئ بالمستشفى، وبعد أن وجد الأطباء أن المضادات الحيوية لم تفعل شيئا لتقليل "الالتهاب الحاد"، أعطاها الأطباء دواء في الوريد لمدة ثلاثة أيام وأخذوا خزعة من عينها المصابة بهدف محاولة إيجاد حل لمشكلتها.

وأشارت أنايا إلى أن ابنتها إنديا نصحتها بعدم القيام بمثل هذا الوشم غير المعتاد، لأنها كانت تخشى أن تصاب والدتها بالعمى - والتي تدعي أنها تواجهه الآن مع تدهور بصرها.

وقالت أنايا: "كنت سأحصل على وشم للعين في البداية لأنني اعتقدت أنه إذا أصبت بالعمى، على الأقل لدي العين الأخرى. وكان يجب أن أكون متمسكة بذلك. لو لم أفعل ذلك ، لما واجهت هذه المشاكل. لو كان بإمكاني عكس كل شيء، لكنت سأحصل على وشم مقلة واحدة فقط وليس كلاهما".

وصرحت أنايا أنها تتمنى لو أنها استمعت إلى نصيحة طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات، وعدم القيام بوشم للعينين.

وعلى الرغم من أن أنايا كشفت أنها تتعافى بعد العلاج في المستشفى، إلا أنها تأسف لتعديل جسدها، وتتدعي أنها الآن معرضة لخطر الإصابة بإعتام عدسة العين بعد وشم عينيها.

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وقالت: "ليس لدي رؤية 20/20 بعد الآن. فمن مسافة بعيدة، لا أستطيع رؤية الملامح على الوجوه. وحتى اليوم استيقظ مع المزيد من العوائم في عيني. وهذا أمر خطير".

وأشارت إلى أنها "ستواجه هذه المشكلة دائما لأنها لا تستطيع إزالة حبر الوشم في عينيها".

وأخبر أطباء العيون أنايا أنها معرضة الآن لخطر كبير للإصابة بالغلوكوما، وأن بصرها يتدهور بالفعل، حيث تغطي رؤيتها "مئات الآلاف من العوامات".

وصرحت أنايا: "لا يمكنني إخراج وشم العين. سأواجه هذه المشكلة دائما. لذلك، أعتقد بشكل أساسي أنه مع تقدمي في السن، من المرجح أن يتركني هذا أصاب بالعمى".

وعلى الرغم من النظرة القاتمة بشأن حالتها، ما تزال أنايا إيجابية في مواجهة التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر الإنترنت.

المصدر: ديلي ميل