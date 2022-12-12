جراحو وزارة الدفاع الروسية ينقذون حياة جندي فقد جزءا من وجهه بعد جرحه

أنقذ الجراحون من وزارة الدفاع الروسية حياة جندي فقد جزءا كبيرا من وجهه ورقبته بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم.

وقالت الوزارة ن أحد المشاركين في العملية العسكرية الخاصة نُقل إلى المستشفى البحري في سيفاستوبول بالقرم في حالة حرجة بعد فقدانه الوعي.

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وأجرى الأطباء في القرم عملية جراحية معقّدة على لسان وحنجرة الجندي لاستعادة وظائف الكلام والبلع والتنفس، ثم نُقل المريض إلى مستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو حيث خضع لمجموعة من العمليات الجراحية الترميمية.

واستخدم الأطباء العسكريون بالعاصمة الروسية، التصوير المقطعي المتعدد الشرائح، بغية بناء نماذج ثلاثية الأبعاد لعظام الهيكل العظمي لوجه الجندي، حيث تم وضع العظام النازحة في الموضع الصحيح.

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وقال رئيس مركز جراحة الوجه والفكيْن وطب الأسنان التابع لمستشفى "بوردينكو" العسكري العقيد، سيرغي تيريشوك: "يخطط لإجراء العلاج على مراحل. وسيتعين على المتخصصين القضاء على العيوب في الفك السفلي والشفة السفلية، ثم في الفك العلوي. وبعد ذلك سيتم الترميم التجميلي للوجه وتركيب الاسنان الاصطناعية.

وقد اجتاز الجندي المرحلة الأولى من إعادة بناء الوجه. لهذا الغرض، ابتكر الأطباء نماذج من الفك السفلي وغرسة تزرع في الجزء السفلي من مدار العين. وتم إنشاء قوالب جراحية افتراضية، ثم تمت طباعتها بطابعة ثلاثية الأبعاد، أما المادة اللازمة للطباعة فأخذت من عظام المريض.

وقال الجراح:" في المرحلة الرابعة، خططنا لإعادة تأهيل الأسنان والفكيْن حيث سنستخدم جميع وسائل الرعاية الطبية العالية التقنية من أجل القضاء على العواقب الناتجة عن الجرح في الوجه".

وقد أكدت وزارة الدفاع أن المريض سيتكيف في المستقبل تماما مع الحياة، وسيكون قادرا على التحدث وتناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على تعابير وجهه.

المصدر: أر تي