علماء: وجود هدف في الحياة يقلل من خطر الموت

أجرى العلماء في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة دراسة فريدة فوجدوا أن الأشخاص الذين لديهم هدف واضح في الحياة يعيشون لفترة أطول.

وتم نشر المقال العلمي بهذا الشأن في مجلة Preventive Medicine .

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وجاء في المقال أن وجود هدف في حياة النساء يقلل من خطر وفاتهم أكثر بقليل من الرجال. مع ذلك فإن العلماء لم يكتشفوا أي دليل على وجود تغييرات في تلك الظاهرة وفقا للعرق أو الانتماء إلى قوم معيّن.

لقد وجد العلماء أن طرح أهداف كبيرة يرتبط ارتباطا مباشرا بنمط حياة أكثر صحة (على سبيل المثال بارتفاع النشاط البدني أو مراجعة الأطباء).

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، كويشيرو شيبا، إن الهدف من الحياة هو درجة يصوّر ضمنها الناس حياتهم على أنها ذات معنى، ويمكن أن يؤدي وجود هدف إلى تحسين العديد من مؤشرات الصحة.

وأجرى فريق من العلماء تجربة بين الأمريكيين الذين تجاوز عمرهم 50 عاما.

و تم تحليل بيانات واردة مما يزيد عن 13 ألف شخص على مدى 8 أعوام آخذا في الاعتبار مدى توجههم في الحياة.

واتضح أن الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات في هذا المؤشر كان أقل خطر وفاتهم (15.2٪)، مقارنة بالأشخاص الذين لم يطرحوا أمامهم أية أهداف (36%).

كما أثّرت شدة إرادة الحياة بحيث تكون ذات مغزى على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الصحة العقلية والبدنية للمرء.

وتتيح نتائج الدراسة للعلماء فرصة لفهم آفاق طرح الأهداف في سبيل تحسين صحة الناس ورفاهيتهم.

المصدر: رامبلر