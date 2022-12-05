"اضطراب خطير وشائع" لا يدرك كثيرون أنهم مصابون به!

تشارك الشخصية التلفزيونية والمؤلف ومصمم الشعر جوناثان فان نيس، وقراءه مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي معاناته من الأكل والوزن بعد "سنوات من الشعور بالخروج عن السيطرة مع الطعام".

ووصف المعاناة من اضطراب الأكل بنهم - وهو اضطراب في الأكل يتميز باستهلاك كميات كبيرة من الطعام مع شعور بخروج الوضع عن السيطرة.

وتشير التقديرات إلى أن اضطراب الأكل بنهم قد يحدث بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من فقدان الشهية العصبي - وتشير بعض الأدلة إلى أن الحالات آخذة في الارتفاع.

ومع ذلك، على الرغم من مدى شيوعها، لا يزال الكثير من الناس غير مدركين لوجود الحالة. في الواقع، لا يدرك العديد من الأشخاص المصابين باضطراب نهم الأكل أنهم مصابون به، ما يعني أنهم لا يتلقون تشخيصا حتى سن الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

ونظرا للضرر الذي يمكن أن ينجم عن هذه الحالة، يمكن أن يساعد الوعي الذي يرفعه أشخاص مثل فان نيس المزيد من الأشخاص في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها - بدلا من المعاناة لسنوات بمفردهم.

الشعور بالخروج عن السيطرة

الشيء الذي يميز اضطراب الأكل بنهم بعيدا عن الإفراط في الأكل العرضي أو فترات الأكل العاطفي، هو الشعور بالخروج عن السيطرة عند تناول الطعام، أو إذا كان يتعارض مع حياتك اليومية.

وتتضمن بعض العلامات الأخرى لاضطراب نهم الأكل ما يلي:

• تناول الطعام حتى الشعور بالامتلاء.

• تناول كميات كبيرة من الطعام، حتى عندما لا تكون جائعا.

• الأكل بسرعة أكبر من المعتاد.

• الشعور بالاشمئزاز أو المزاج السيئ أو الشعور بالذنب بعد تناول الطعام.

ومن خلال الدعم المناسب، غالبا ما يكون من الممكن تحديد اضطراب الإفراط في تناول الطعام قبل ظهور المشكلات الخطيرة. ومن المهم أن تصاب به مبكرا، حيث يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول في الدم.

كما أن مشاكل الصحة العقلية الأخرى شائعة أيضا، حيث أبلغ ما يصل إلى 70% من المصابين عن اضطرابات المزاج - مثل الاكتئاب - أو القلق.

وحاول حوالي ربع الأشخاص المصابين باضطراب نهم الأكل، الانتحار. ويمكن أن يكون للاضطراب المتمثل بالشراهة عند تناول الطعام تأثير كبير على الحياة اليومية للشخص، حيث يبلغ الأشخاص عن ضعف الأداء في المدرسة وانخفاض معدلات التوظيف.

ومن المفارقات المأساوية مع قلة الاعتراف بالاضطراب المتمثل بالأكل بنهم أنه حالة قابلة للعلاج بشكل كبير.

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ويُنصح معظم الناس بعلاجات نفسية، مثل العلاج المعرفي، والتي يمكن أن تساعدهم على فهم العوامل التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وتساعدهم أيضا على تعلم عادات الأكل الصحية وآليات التأقلم.

ويمكن أن تكون العلاجات النفسية فعالة للغاية في مساعدة الأشخاص على التوقف عن الأكل بنهم وفي تحسين أعراض حالات الصحة العقلية الأخرى التي قد يعانون منها - مثل الاكتئاب.

ووُجد أن العلاجات الدوائية (مثل مضادات الاكتئاب) مفيدة في تقليل الإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، فإنها تنطوي على مخاطر الآثار السلبية (مثل الصداع والأرق والغثيان والتعب) وهي، في المتوسط ​، أقل فعالية من العلاج النفسي.

وهناك عنصر أساسي آخر في التعافي من اضطراب الأكل هو تعلم تغيير علاقتك بالطعام. وقال فان نيس في منشوره على "إنستغرام"، إن هذا لعب دورا كبيرا في مساعدته على التغلب على الشراهة عند تناول الطعام.

وقال إن بعض الأشياء التي تعلم القيام بها تشمل إعطاء الأولوية لوقت الأكل والتخطيط لوجباته.

وفي حين أن العديد من العوامل تلعب دورا في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر باضطراب الشراهة عند تناول الطعام، إلا أن الأعراض عادة ما تنجم عن أحداث أو مشاعر سلبية - مثل الشعور بالملل أو الحزن أو القلق - أو المحفزات الفسيولوجية، مثل الجوع.

وقد يجد الأشخاص المصابون باضطراب نهم الأكل أيضا صعوبة أكبر في تنظيم عواطفهم، ما قد يؤدي إلى دورات مفرغة من المزاج السيء ونهم الأكل.

ويمكن أن تتضمن بعض الدلائل التي تشير إلى أنك قد تواجه مشكلة في الأكل بنهم تغييرات في سلوك الأكل (مثل شراء الكثير من الطعام أو الأكل حتى لو لم تكن جائعا) وقضاء الكثير من الوقت في التفكير في الطعام.

وإذا كنت تعتقد أنك قد تواجه مشكلة في الإفراط في تناول الطعام، فتحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من إحالتك إلى أخصائي. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون أمرا شاقا، إلا أن التحضير المسبق يمكن أن يساعد. ضع في اعتبارك ما قد تقوله، وما الذي تقلق بشأنه، وما هي الأسئلة التي لديك. قد ترغب في إحضار صديق للحصول على الدعم.

وعلى الرغم من الروايات الصادقة لأشخاص مثل فان نيس، لا يزال اضطراب الإفراط في تناول الطعام مرضا غالبا ما يتم تجاهله أو عدم علاجه. وتوجد حواجز لكل من المرضى والمهنيين، وقد تم اقتراح أن اضطراب الشراهة عند الأكل يمكن تبسيطه بشكل مفرط في وسائل الإعلام.

وقد يؤدي تشويه صورة المرض والتحدث عنه بشكل أقل من المشاكل الأخرى إلى زيادة صعوبة تقدم المرضى.

وستساعد زيادة الوعي باضطراب نهم الأكل المتأثرين - ليس فقط من خلال تشجيعهم على التماس العلاج، ولكن أيضا عن طريق الحد من وصمة العار.

يذكر أن التقرير من إعداد بول جنكينز، أستاذ علم النفس العيادي، جامعة ريدينغ.

المصدر: ساينس ألرت