أعلنت الدكتورة أنجيليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية، أن لحم الأرانب والديك الرومي هو أفضل أنواع اللحوم لكبار السن.





وتشير الخبيرة، إلى أن لحوم الأرانب والديك الرومي هي أكثر اللحوم فائدة، بالإضافة إلى أنها تتميز عن اللحوم الحمراء بسهولة هضمها.

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وتقول: "الأرنب والديك الرومي لا يتحملان المضافات الغذائية الكيميائية والأدوية في نظامهم الغذائي. لذلك لحمها أنظف اللحوم. ولهذا السبب تستخدم في أغذية الأطفال. وهذا يعني، أن من الأفضل استخدامها في النظام الغذائي لكبار السن أيضا كما في مرحلة الطفولة، لأنها منتجات صديقة للبيئة".

وتضيف أنه يمكن فرم لحم الأرانب والديك الرومي، وفي هذه الحالة يصبح امتصاصه أكثر سهولة في الجسم.

وتقول: "يمكن أن نخلط لحم الأرانب والديك الرومي المفروم مع البيض ويمكن إضافة الكريمة أيضا وطهيه في الفرن. لأن تحضير البروتين بهذه الطريقة يجعله سهل الهضم والامتصاص. أي لن يثقل كاهل الجهاز الهضمي ولن يسبب شعورا بالتعب بعد تناول الطعام".

وتنصح الخبيرة بتناول اللحوم 4-5 مرات في الأسبوع، وفي بقية الأيام، يمكن استبدال البروتين الحيواني ببروتين نباتي وتناول الخضروات أو الحبوب.

المصدر: smi2.ru