لماذا يزيد العمل في النوبات الليلية من مخاطر السرطان والسكري وأمراض القلب؟

منذ الثورة الصناعية وتطور الإضاءة الاصطناعية، استخدمت قطاعات التصنيع والخدمات العمل بنظام الورديات لزيادة الإنتاجية والربحية، وتوفير الرعاية الصحية المستمرة وخدمات الطوارئ.

لكن العمل بنظام الورديات، عندما يفترض بك النوم والراحة، يعطل وظائفك الطبيعية.

المزيد من السرطان والنوبات القلبية والسكري

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قبل تسعينيات القرن الماضي، لم يكن معروفا سوى القليل عن تأثير العمل بنظام الورديات على الصحة.

ثم وجدت دراسة بارزة باستخدام البيانات السريرية من منتصف التسعينيات أن الممرضات العاملات ليلا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. وزاد هذا الخطر مع عدد السنوات التي قضينها في أداء العمل بنظام الورديات.

وأظهرت الدراسات أن العمل بنظام الورديات، وخاصة العمل بنظام المناوبات الدورية، يزيد أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني والخرف والوفاة المبكرة بشكل عام.

كما أنه يرتبط بانخفاض اليقظة وزيادة مخاطر وقوع الحوادث.

وتشير الدلائل المتزايدة إلى اضطراب الساعة البيولوجية الناجم عن النشاط أو الاستيقاظ في الليل عندما يفترض أن ننام.

وخلال التطور، اكتسبت الأنواع الحية، من البكتيريا والنباتات إلى البشر، ساعة يومية لتحسين العمليات الجسدية في بيئة تتغير على مدار اليوم. وبالتالي، يتم تنظيم جميع جوانب السلوك وعلم وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي تقريبا بشكل إيقاعي لتوقع هذه التغييرات اليومية.

وتكون قوة العضلات وجهاز المناعة والأداء المعرفي، على سبيل المثال، أعلى خلال النهار عندما يخزن الجسم أيضا العناصر الغذائية من الطعام. وتقل هذه الوظائف في الليل عندما يبدأ الجسم في استخدام العناصر الغذائية المخزنة خلال هذه الفترة من الصيام.

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وهذه الساعات اليومية موجودة في كل خلية من خلايا الجسم تقريبا. وتعمل الساعة المركزية في الدماغ كنوع من الموصلات التي تتزامن كل يوم بواسطة الضوء البيئي.

وإذا حصلت هذه الساعات الآن على مدخلات من مصادر أخرى مثل الطعام في الليل، أو إذا تشتت انتباه الموصل بشيء مثل الضوء أثناء الليل، فإن هذا التزامن يضيع.

وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثاني، وزيادة ضغط الدم، وضعف الاستجابة المناعية.

ويظهر هذا حتى في حالات الإضاءة المنخفضة الشدة في غرفة النوم مثل شاشة التلفزيون.

وفي الدراسات التي أجريت باستخدام نماذج حيوانية، أدى هذا التزامن المفقود إلى زيادة الإصابة بسرطان الثدي ونمو أسرع للورم. كما أنه يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض ألزهايمر في الدراسات التي أجريت على الفئران.

وكما هو الحال في النماذج الحيوانية، فإن اضطراب الفسيولوجيا جيدة التنظيم الناجم عن الضوء في الليل أو التغذية في الوقت الخطأ يزعج الوظيفة الطبيعية للأعضاء، لا سيما القدرة على تخزين العناصر الغذائية واستخدامها خلال الفترة المناسبة.

ويرتبط الاضطراب اليومي أيضا باضطراب في الجهاز العصبي المستقل الذي ينظم وظائفنا الأساسية مثل التنفس أو الحفاظ على نبضات القلب. ويؤثر هذا على العلاقة بين الدماغ والأنسجة المحيطة، ووظائفها المناسبة.

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وأظهرت محاكاة العمل بنظام الورديات تأثيرا على جهاز المناعة. ويساهم هذا في زيادة خطر الإصابة بالعدوى بين عمال النوبات الليلية، ولا سيما "كوفيد-19"، ويمكن أن يلعب أيضا دورا في تطور السرطان.

وإجمالا، يساهم هذا في زيادة الاستعداد عالميا للعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب.

وتلعب الساعة اليومية أيضا دورا مهما في فعالية وسمية معظم الأدوية، بما في ذلك العلاج الكيميائي للسرطان. ويؤثر الإيقاع اليومي المستمر على الاستجابة للعلاجات.

مالذي يمكننا فعله حيال هذا؟

يجب أن تكون الخطوة الأولى هي الحد من العمل بالتناوب قدر الإمكان. وبينما يمكن للأشخاص التكيف مع العمل في الوقت "الخطأ" إلى حد ما، إلا أنه من المستحيل التكيف مع الجداول الزمنية التي تتغير باستمرار.

وأظهرت العديد من التجارب التي تدرس تأثير الإضاءة أن الضوء الساطع يزيد من اليقظة أثناء الليل ويساعد الكائنات الحية على التكيف مع العمل الليلي عن طريق تغيير طور الساعة اليومية. ومع ذلك، ما يزال يتعين تحديد التأثير طويل المدى على الصحة.

ويبدو أن التحكم في الوقت الذي يأكل فيه الأشخاص والحد منه، هو نهج واعد يمكن أن يكون مفيدا لصحة القلب والتمثيل الغذائي، ويبدو أنه متوافق مع العمل بنظام الورديات. كما أنه يقلل من نمو الورم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات لسرطان الثدي.

المصدر: ميديكال إكسبريس