العلماء على وشك تكوين دجاج مقاوم لإنفلونزا الطيور!

يعتقد علماء أن الدجاج المعدل وراثيا والمحصن ضد إنفلونزا الطيور يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في غضون عقد من الزمن.

وتتعرض بريطانيا حاليا للدمار بسبب أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، حيث قام الكسؤولون عن الصحة بإعدام ما يقرب من 4 ملايين طائر في عام.

وتزيل التقنية الجديدة، التي تم تطويرها قبل ثلاث سنوات، جزءا من الحمض النووي للطيور الذي يستخدمه الفيروس للتكاثر.

وقد تم إجراء اختبارات ناجحة في خلايا الدجاج.

لكن الدكتور مايك ماكجر، الذي يرأس الدراسة، كشف عن نتائج تتعلق بالدجاج الحي ستُنشر قريبا.

وقال ماكجر، كبير المحاضرين في معهد روزلين في إدنبرة، لصحيفة ديلي تلغراف: "عملنا على هذا المشروع منذ أن تم نشر النتائج الأولى في عام 2019 ولدينا نتائج. وتم وصفه في ورقة علمية قيد المراجعة حاليا في مجلة. إن تربية دجاجة مقاومة تماما لعدوى فيروسات إنفلونزا الطيور هي تحد علمي ويجب تطوير البحث في فعالية أي مقاومة جينية".

وأضاف: "إذا تم تطوير دجاجة مقاومة، فسيستغرق الأمر من خمس إلى عشر سنوات قبل إدخال التغيير الجيني في قطعان الدجاج المنتجة".

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وتشبه طريقة تحرير الجينوم، التي تستخدم تقنية تسمى Crispr، استخدام مقص جزيئي لقطع الحمض النووي في نقاط محددة لحذفها أو استبدالها بتسلسلات بديلة.

ولا تُباع الأطعمة المعدلة وراثيا حاليا في بريطانيا لأنها غير مسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، على الرغم من توفرها في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

لكن من المتوقع أن يتغير ذلك في السنوات القادمة.

ويمكن أن يمهد مشروع قانون التكنولوجيا الوراثية (التربية الدقيقة)، الذي تمت قراءته للمرة الثانية في مجلس اللوردات، الطريق لإنشاء دجاج لا يمكن أن يصاب بإنفلونزا الطيور.

ويمكن استخدام هذه التقنية لتعزيز المحتوى الغذائي للأطعمة أو جعلها أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

ويمكن أن يشمل ذلك صنع الخس الذي يحتوي على المزيد من فيتامين C والطماطم التي يمكن أن تخفض ضغط الدم والمحاصيل المقاومة للأمراض - ما يقلل الحاجة إلى مبيدات الآفات.

وعلى عكس المنتجات المعدلة وراثيا، والتي يطلق عليها أحيانا اسم "Frankenfoods"، فإن الأطعمة المعدلة جينيا لا تحتوي على حمض نووي "غريب" من الأنواع الأخرى.

وبدلا من ذلك، يستخدم العلماء بروتينا متخصصا لإجراء تغييرات طفيفة على الحمض النووي للنبات يمكن أن تحدث بشكل طبيعي أو من خلال التكاثر الانتقائي.

لكن النشطاء ما زالوا يخشون أن الأطعمة المعدلة يمكن أن تعطل النظم البيئية وتؤدي إلى عواقب غير مقصودة. كما أنهم لا يوافقون على خطط عدم تصنيف الأطعمة لإبراز أنها معدلة وراثيا.

وقال الدكتور ماكجرو للصحيفة إن مشروع القانون سيشرف على التعديل الجيني للتأكد من أنه تم بشكل صحيح ومنح الأولوية لرعاية الحيوان.

وقال: "هذا سيجعل من الممكن استخدام التكنولوجيا بالاقتران مع برامج التربية المعمول بها، مع مراعاة ضمان الرفاهية. نتوقع أن تتضمن عملية تطوير دجاج مقاوم للإنفلونزا العديد من الخطوات وسنشارك بشكل مفتوح في كل خطوة، ونناقش البيانات وتقييمات المخاطر والفوائد".

المصدر: ديلي ميل