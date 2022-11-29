عقار يجلب الأمل لمرضى سرطان البروستات مع إطالة متوسط العمر المتوقع!

ستصبح NHS في إنجلترا أول مقدم رعاية صحية في أوروبا يطرح "دارولوتاميد" للمرضى الذين انتشر سرطان البروستات في أجزاء أخرى من أجسامهم.

وأظهرت تجارب الدواء أن فرص العيش لفترة أطول تزداد بنسبة الثلث لدى الرجال الذين تركوا سابقا دون علاج.

ويعمل الدواء عن طريق إعاقة مستقبلات الأندروجين في الخلايا السرطانية، والتي بدورها تمنع تأثير هرمون التستوستيرون الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.

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وياتي "دارولوتاميد"، المعروف أيضا باسم علامته التجارية Nubeqa، متاحا بالفعل على NHS لبعض المرضى الذين يعانون من سرطان البروستات الموضعي.

ويتم الآن توسيع هذا العرض ليشمل أولئك الذين انتشر السرطان لديهم بعد أن أبرمت NHS England اتفاقية الوصول المبكر.

ووجدت التجربة، التي أجريت في ما يقرب من 300 موقع في جميع أنحاء العالم، أن المرضى الذين تلقوا "دارولوتاميد" كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 32.5% من أولئك الذين تناولوا ADT ودوسيتاكسيل وحدهما.

وقالت الخدمة الصحية إنها ستبدأ في تقديم الدواء لمرضى سرطان البروستات المؤهلين في غضون أسابيع. .

وقالت أماندا بريتشارد، المسؤولة التنفيذية في NHS: "إنه لأمر رائع أن يكون المرضى في إنجلترا أول من يتلقى هذا العلاج في أوروبا لنوع متقدم وشديد من سرطان البروستات، وذلك بفضل تتبع NHS السريع لصفقة أدوية جديدة".

وقالت كيارا دي بياسي، مديرة الدعم والتأثير في مؤسسة سرطان البروستات الخيرية بالمملكة المتحدة: "إن إخبارك بأنك مصاب بسرطان البروستات المتقدم يمكن أن يكون مدمرا ونحن بحاجة ماسة إلى علاجات جديدة لمساعدة هؤلاء الرجال على العيش لفترة أطول".

المصدر: ديلي ميل