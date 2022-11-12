"علامة خطيرة" تدل على أن الكبد تعرض لأضرار بالغة ويجب فحصه!

يحدث مرض الكبد ARLD، نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول. والجزء الصعب في هذه الحالة هو إحجامها عن إظهار الأعراض ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد علامات حمراء يجب الانتباه إليها.

فالقيء الدموي هو أحد العلامات الدالة على تعرض الكبد لضرر شديد.

وبمجرد تعرض العضو "لأضرار بالغة"، قد تحدث مجموعة كبيرة من الأعراض الخطيرة بما في ذلك القيء الدموي، وفقا لـ NHS البريطانية. وقد يكون القيء سائلا أو أكثر صلابة، أو يشبه حبيبات القهوة.

وربما يمكنك تخمين أن هذه العلامة الحمراء "تحتاج إلى فحص"، ولكنها قد تحتاج أيضا إلى "علاج طارئ".

ويمكن أن تعاني من قيء الدم إلى جانب العلامات التي تشمل:

- الشعور بتوعك بشكل عام.

- بالارتباك.

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- الشعور بالإغماء أو الدوار.

- التنفس السريع أو الضحل.

- جلد بارد، رطب، شاحب.

- الشعور بألم في البطن.

- وجود براز أسود.

ويوضح صندوق الكبد البريطاني أن القيء الدموي يمكن أن يحدث بسبب النزيف الداخلي. وتلاحظ الجمعية الخيرية أن "النزيف الداخلي الناتج عن تلف الكبد غالبا ما يُلاحظ أولا في البراز القطراني الداكن جدا أو الأسود (malena) وقيء الدم".

وتميل هذه العلامة الخطيرة إلى الظهور في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، المعروف باسم تليف الكبد.

وخلال هذه المرحلة، يصبح الكبد متندبا بشكل كبير وقد لا يعمل بشكل صحيح.

ولحسن الحظ، هناك مرحلتان أخريان - مرض الكبد الدهني الكحولي والتهاب الكبد الكحولي - تسبقان هذه الحالة المخيفة.

وعلى الرغم من أن ARLD لا تظهر دائما الأعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، بما في ذلك:

- الشعور بالمرض.

- فقدان الوزن.

- فقدان الشهية.

- اصفرار بياض العينين أو الجلد (اليرقان).

- تورم في الكاحلين والبطن.

- ارتباك أو خمول.

- تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.

المصدر: إكسبريس