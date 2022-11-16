الأطباء يكشفون أسباب غير متوقعة للكدمات

لا يتفاجأ الإنسان إذا ظهرت على جسمه كدمة بعد ضربة أو سقوط. ولكن ما العمل إذا ظهرت الكدمات من دون التعرض لضربة أو سقوط، وإلى ماذا تشير هذه الكدمات العفوية؟





يجيب عن هذا السؤال كل من الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى MEDSI والدكتور أليكسي جيتو أخصائي الغدد الصماء.

ومن أسباب ظهور الكدمات العفوية:

1- أدوية مسيلة للدم.

وفقا للدكتور أليكسي جيتو، عندما يبدأ الشخص بتناول مضادات التخثر من دون وصف الطبيب، يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات، بما فيها ظهور كدمات.

ومن جانبها تشير الدكتورة شابوفالينكو، إلى أن البعض يتناولون حمض أسيتيل الساليسيليك كوسيلة للوقاية من احتشاء عضلة القلب، مع أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك.

مع العلم أن "تناول حمض أسيتيل الساليسيليك ذاتيا محظور لأن له آثار جانبية". بحسب جيتو.

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2- أمراض الكبد.

تقول الدكتورة شابوفالينكو: "من العلامات التي تشير إلى مشكلات في الكبد، خلل في وظيفة البروتين التركيبي، وبالتالي خلل في تركيب المكونات الضرورية لتخثر الدم الطبيعي".

وتضيف، ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر كدمات عفوية سببها نزف دموي تحت الجلد. ولكنها في نفس الوقت تؤكد، على أن هناك أعراضا أكثر وضوحا لأمراض الكبد مثل اصفرار الجلد والحكة الجلدية والتورم ومشكلات في الانتباه والذاكرة.

3- مرض السكري

تشير شابوفالينكو، إلى أن مرض السكري من أمراض الأوعية الدموية. "هشاشة وتكسر الأوعية الدموية وخلل في التغذية، وكذلك ظهور الكدمات العفوية".

وتضيف، ظهور هذه الكدمات، قد يشير إلى مشكلة أكبر، لذلك يجب الاهتمام بهذا الأمر وتنصح بمراجعة الطبيب.

4 - أمراض السرطان

يشير الدكتور أليكسي جيتو، إلى أن ظهور الكدمات العفوية من أعراض أمراض الدم- سرطان الدم.

ويقول: "تكون مساحة الورم الدموي كبيرة، ويستمر لفترة طويلة ويسبب الألم للمريض". لذلك عند ظهور مثل هذه الكدمات، من الأفضل استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن لإجراء تحليل الدم.

المصدر: فيستي. رو