تشخيص إصابة رجل بالسرطان بعد معاناته من عسر الهضم

أفاد تقرير طبي بأن رجلا يبلغ من العمر 66 عاما أصيب بسرطانين مختلفين في آن واحد، وكان عسر الهضم أولى العلامات التي أنذرت بإصابته بسرطان البنكرياس والمريء.

ويصف سرطان البنكرياس الحالة المميتة التي بدأت في الغدة الطويلة المسطحة المخفية خلف معدتك، ولكن لا يوجد نوع واحد فقط من هذا التشخيص.

وتم تشخيص الرجل البالغ من العمر 66 عاما بأنه مصاب "بسرطان البنكرياس" (PCS)، والذي يعتبر سرطانا نادرا جدا مع "تشخيص سيئ للغاية". وما يثير القلق أن هذا النوع من سرطان البنكرياس يمكن أن يتعايش مع سرطانات أخرى "خبيثة".

وفي حالة الرجل، أصيب بسرطان البنكرياس والمريء، وكان أول أعراضه عسر الهضم.

ويشير عسر الهضم، أو ألم البطن، إلى عدم الراحة أو الألم الذي يحدث في الجزء العلوي من البطن.

ويعتبر ألم البطن علامة حمراء "شائعة" عندما يتعلق الأمر بسرطان البنكرياس، وفقا لمجلة هوبكنز ميديسن.

إقرأ المزيد

وتتميز هذه العلامة بأنها ألم غير متناسق يأتي ويذهب، ويشعر بأنه يقع في الجزء العلوي أو الأوسط من البطن.

ويوضح سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة: "قد يبدأ الألم على شكل انزعاج عام أو رقة في منطقة البطن وينتشر إلى الظهر. ويمكن أن يكون أسوأ عند الاستلقاء. ويمكن للجلوس إلى الأمام أن يجعلك تشعر بتحسن في بعض الأحيان. وقد يكون أيضا أسوأ بعد الأكل".

وعادة ما يكون الجاني المسؤول عن آلام البطن هو الورم السرطاني الذي تكون في البنكرياس.

ومن المثير للقلق أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي ألم أو أعراض على الإطلاق، ما قد يجعل التعرف على السرطان أكثر صعوبة.

وعانى الرجل من تقرير الحالة أيضا من الغثيان - وهي علامة منبهة لكل من سرطان البنكرياس والمريء، وفقا لـ NHS.

وبعد العلامات التحذيرية، كشفت الاختبارات عن سرطان المريء والبنكرياس.

وخلصت الورقة البحثية إلى ما يلي: "على حد علمنا، هذا هو التقرير الأول عن PCS مع EC وبالتالي عن سرطان أولي متعدد متغير الزمن. وتكشف مراجعة الأدبيات التفصيلية للسمات السريرية والنسيجية لـ PCS معلومات مهمة حول علم الأوبئة والبيولوجيا لهذا المرض النادر".

وفي حين أن الغثيان هو أحد العلامات الرئيسية لسرطان المريء، إلا أن هناك العديد من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحديد الحالة.

ووفقا لـ NHS، تشمل العلامات المنذرة لسرطان المريء ما يلي:

• وجود مشاكل في البلع (عسر البلع).

• الشعور بالمرض.

• الحموضة المعوية أو ارتجاع المريء.

• أعراض عسر الهضم مثل كثرة التجشؤ.

• السعال الذي لا يتحسن.

• صوت أجش.

• فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

• الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

• ألم في حلقك أو منتصف صدرك، خاصة عند البلع.

وإذا بدأت تعاني من أي أعراض جديدة لا تشعر أنها طبيعية بالنسبة لك، يجب عليك التحدث إلى طبيبك، كما تنصح الخدمة الصحية.

المصدر: إكسبريس