كيف يمكن أن تؤدي محاولات تدفئة الجسم إلى الإصابة بالسرطان؟

أعلن الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن المشروبات الساخنة تساعد على التكيف مع البرد. ولكن تناولها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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ويشير الأخصائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن تناول الشاي أو القهوة الساخنة جدا، قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. لأن الدفء اللطيف من هذا المشروب سوف يقترن بخطر الإصابة بحروق في تجويف الفم. و إن الماء الساخن جدا يدمر خلايا الغشاء المخاطي، وعند تكرر العملية، فسيكون هناك خطر الإصابة بالسرطان.

ويقول: "يشير شعورنا بعدم الراحة من درجة حرارة المشروب، في الواقع، إلى أن الخلايا التي يتكون منها الغشاء المخاطي للفم تموت في تلك اللحظة. و يمكن أن يؤدي تكرر تلف هذه الخلايا إلى سرطان الغشاء المخاطي. إن موت الخلايا السريع، وتجددها السريع ، وتكرر هذه العملية يؤدي إلى تراكم الأخطاء في الخلايا الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".

ووفقا له، يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة جدا التهابات في المعدة أيضا. لذلك يجب ألا تزيد درجة حرارة المشروبات التي نتناولها عن 30 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي