ما ضرر تعاطي الكحول قبل النوم؟

أعلن فيتالي خولدين، كبير المختصين في علم المخدرات بوزارة الصحة في مقاطعة موسكو، أن الكحول في الواقع ليس دواء مضادا للأرق، وعمليا يسبب سوء النوم وليس تحسينه.

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ويشير الأخصائي إلى أنه بعد تناول الكحول، لا يستعيد الجسم قوته أثناء النوم. لأنه يؤثر كثيرا في مراحل النوم.

ويقول: "يشعر الشخص في الصباح بالصداع، والضعف. كل هذا سببه تأثير الكحول في مراحل النوم".

ويضيف: للكحول تأثير مدر للبول، ما يجعل الشخص يستيقظ في الليل والذهاب إلى المرحاض. كما أن تناول الكحول يسبب انخفاض توتر عضلة اللسان والحنك الرخو والبلعوم، ما يؤدي إلى الشخير.

ويقول: "كيف نحسن نوعية النوم؟ أولا ، يجب تناول جميع المشروبات المنشطة - القهوة والشاي والشوكولاتة - في الصباح. ثانيا ، اتباع نظام وروتين يومي ثابت".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"