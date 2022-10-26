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ما ضرر تعاطي الكحول قبل النوم؟

الصحة

ما ضرر تعاطي الكحول قبل النوم؟
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
صورة تعبيرية
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أعلن فيتالي خولدين، كبير المختصين في علم المخدرات بوزارة الصحة في مقاطعة موسكو، أن الكحول في الواقع ليس دواء مضادا للأرق، وعمليا يسبب سوء النوم وليس تحسينه.

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ويشير الأخصائي إلى أنه بعد تناول الكحول، لا يستعيد الجسم قوته أثناء النوم. لأنه يؤثر كثيرا في مراحل النوم.

ويقول: "يشعر الشخص في الصباح بالصداع، والضعف. كل هذا سببه تأثير الكحول في مراحل النوم".

ويضيف: للكحول تأثير مدر للبول، ما يجعل الشخص يستيقظ في الليل والذهاب إلى المرحاض. كما أن تناول الكحول يسبب انخفاض توتر عضلة اللسان والحنك الرخو والبلعوم، ما يؤدي إلى الشخير.

ويقول: "كيف نحسن نوعية النوم؟ أولا ، يجب تناول جميع المشروبات المنشطة - القهوة والشاي والشوكولاتة - في الصباح. ثانيا ، اتباع نظام وروتين يومي ثابت".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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