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"قد تؤدي إلى حالة صحية "مؤلمة للغاية"".. خبيرة تحذر من سُمّية مكملات فيتامين (د)!

الصحة

Gettyimages.ru SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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تحدثت أخصائية التغذية ريبيكا لامب حصريا إلى موقع "إكسبريس" حول سمية المكملات الغذائية.

وصرحت أن "زيادة كمية الفيتامينات التي تتناولها هي طريقة رائعة للحصول على المزيد من العناصر الغذائية القيمة في نظامك الغذائي، وتعزيز المناعة، وصحة الأمعاء، والطاقة. وللفيتامينات مجموعة كاملة من الفوائد، ويمكن أن تحسن صحة شعرك وجلدك وأظافرك".

ويعد تناول نظام غذائي متوازن وصحي أمرا أساسيا للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

ومع ذلك، في العصر الحديث، يمكن أن تجعلك الحياة مشغولا للغاية، ما قد يؤدي إلى نظام غذائي دون المستوى. وهذا هو المكان الذي تكون فيه المكملات في متناول اليد.

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وحذرت لامب: "ولكن عندما يتجاوز الشخص بشكل كبير مدخوله اليومي الموصى به من الفيتامينات على مدى فترة زمنية طويلة، يمكن أن يعاني من الجرعة الزائدة من الفيتامين".

خذ على سبيل المثال فيتامين (د) الذي "يمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الكالسيوم في الدم".

وحذرت من أن تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) يمكن أن يؤدي إلى "ارتفاع ضغط الدم ونشوء الحصى في الكلى".

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية إصابة الشخص بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. وتزيد الحالة أيضا من مخاطر:

• مرض القلب.

• فشل القلب.

• مرض الشرايين الطرفية.

• تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

• مرض الكلى.

• الخرف الوعائي.

المصدر: إكسبريس

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