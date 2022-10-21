قد يكون الموت الدماغي مضللا، حيث قد يبدو الشخص الميت دماغيا في غيبوبة، ويتنفس بمساعدة جهاز التنفس الصناعي. لكن هل الموت الدماغي قابل للعكس؟.

للأسف، لا: موت الدماغ دائم لا رجوع عنه. واستنادا إلى قانون أمريكي خاص بالكتب منذ عام 1981، فإنه يعتبر موتا حقيقيا، تماما مثل الموت عندما يتوقف القلب.

وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، لم يكن التمييز بين موت الدماغ وعدمه موجودا حقا، لأنه عندما يتوقف القلب، يموت الدماغ المتعطش للأكسجين في غضون بضع دقائق. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إصابة مباشرة للمخ البشري تكون شديدة بما يكفي لإلحاق الضرر بالمناطق التي تتحكم في التنفس فتؤدي حتما إلى توقف القلب والتنفس. لكن ظهور الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتهوية الاصطناعية والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، والتي تستخدم آلة القلب والرئة لتزويد الدم بالأكسجين خارج الجسم، كسر هذا الرابط الحتمي.

والآن، حتى لو كان الدماغ لا يعمل، فمن الممكن إبقاء الجسم على قيد الحياة وأنظمة الأعضاء الأخرى تعمل، على الأقل لفترة من الوقت.

ويمكن أن تختلف القواعد المتعلقة بتشخيص الموت الدماغي من مكان إلى آخر، وفي بعض الأحيان تكون هناك خلافات عندما لا تتفق أسرة المريض مع تقييم الطبيب بأن حالة قريبهم لا رجعة فيها أو عندما يؤدي الخطأ الطبي إلى تشخيص خاطئ. وهناك أيضا نقاشات حول ما إذا كان الموت الدماغي يجب أن يتضمن المزيد من الاختبارات أو المعايير.

وفي جوهره، يعرّف الأطباء موت الدماغ على أنه خسارة لا رجعة فيها لجميع وظائف المخ، بما في ذلك جذع الدماغ.

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كيف يموت الدماغ؟

قال الدكتور بانايوتيس فاريلاس، رئيس قسم طب الأعصاب في كلية ألباني الطبية، إن الموت الدماغي، المعروف أيضا باسم الموت بالمعايير العصبية، هو وسيلة نادرة نسبيا للموت. ولكن يمكن أن يحدث في حالات إصابات الدماغ الشديدة، إما بسبب صدمة الدماغ أو بسبب نقص الأكسجين الممتد.

وأخبر فاريلاس "لايف ساينس"، أن خلايا الدماغ تبدأ في الموت في مواجهة الصدمة أو نقص الأكسجين. ويتسبب هذا الموت الجماعي في حدوث التهاب وتورم، ما يؤدي إلى حبس الدماغ في حلقة ردود فعل شريرة: يؤدي الضرر إلى التورم، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر حيث يتم ضغط الخلايا العصبية الحساسة على الحالة الصعبة للجمجمة.

ويتم ضغط جذع الدماغ من خلال الثقب الكبير، وهي الفتحة الموجودة في قاعدة الجمجمة حيث يتصل الحبل الشوكي بالدماغ، وهذا يضر بالمناطق التي تتحكم في التنفس ونبض القلب. وفي الوقت نفسه، قال فاريلاس، إن الضغط المتزايد داخل الجمجمة يصعّب بشكل متزايد على الدم الوصول إلى الدماغ. ويموت المزيد من خلايا الدماغ. وبمجرد أن تفقد هذه الخلايا، فإن روابطها المعقدة بعضها مع بعض يمكن أن تؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه.

وفي معظم الحالات، يحدث موت لبقية الجسم، حتى لو كانت أعضاء المريض الأخرى لا تزال تحصل على الأكسجين من خلال جهاز التنفس الصناعي. وقال فاريلاس إن الأعضاء الأخرى تتوقف عن الاستجابة للعلاج الطبي.

وقال: "يتم إغلاق الجسم كله، وهذا دليل على مدى قوة التحكم في الدماغ بالنسبة لبقية الجسم. وعندما يموت المُتكامل المركزي، الدماغ، يتفكك الجسم بأكمله".

كيف يتم تشخيص الموت الدماغي؟

ومع ذلك، فإن تصنيف الموت الدماغي يعني أنه يمكن إعلان وفاة الشخص قبل أن يتوقف القلب عن النبض. ويمكن أن يسمح هذا بإزالة أجهزة دعم الحياة الاصطناعية والعلاج غير المجدي، أو بتمكين التبرع بالأعضاء في بعض الحالات. ويجب أن يقوم طبيب أعصاب أو جراح أعصاب متمرس بإجراء الفحص.

وللوصول إلى هذه النقطة، يجب استيفاء بعض المعايير الرئيسية: يجب أن يكون هناك سبب معروف لحالة المريض، بما يتفق مع إصابة كارثية للدماغ بالكامل، ويجب ألا تكون حالة المريض غير المستجيبة بسبب الآثار الجانبية للأدوية، التخدير أو أي سبب آخر يمكن عكسه، وفقا لمقال نشر عام 2022 في مجلة العناية المركزة.

وإذا تم استيفاء هذه الشروط المسبقة، يمكن للطبيب إجراء اختبار فحص سريري لردود الفعل التي تعتمد على جذع الدماغ الفعال. وتم اختبار ردود أفعال متعددة، مثل ما إذا كانت حدقة العين تستجيب للضوء وما إذا كان الجفن ينغلق عندما يلمس شيء ما سطح عين المريض.

وإذا لم يظهر المريض أي علامات على ردود فعل جذع الدماغ، يقوم الأطباء بإجراء اختبار نهائي يسمى اختبار انقطاع النفس: حيث يقومون بوقف التهوية الميكانيكية عن المريض لمعرفة ما إذا كان الشخص سيبدأ في التنفس تلقائيا.

وقال فاريلاس: "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة للعائلات ولنا نحن الأطباء". وقال إن وفيات الدماغ غالبا ما تحدث بعد أحداث طبية أو حوادث مفاجئة، وبالتالي فإن فقدان الشخص المحبوب غالبا ما يكون غير متوقع ويصعب للغاية معالجته.

ويمكن للأطباء محاولة تقليل التورم في الدماغ المصاب ومنع الموت الدماغي، كما قال فاريلاس، ويعاملون المرضى بأقصى قوة ممكنة حتى يتم الإعلان عن الموت الدماغي. ولكن بمجرد فقدان وظائف المخ بالكامل، لا يوجد أمل في الإصلاح.

المصدر: لايف ساينس