"ماذا عن الرجال؟!".. دراسة: الأدوية تفعل فعلها أفضل مع النساء اللواتي يحاولن إنقاص الوزن!

كشفت دراسة أن الأنظمة الغذائية أكثر فاعلية لدى الرجال، لكن الأدوية تعمل بشكل أفضل للنساء اللواتي يحاولن إنقاص الوزن.

وقد نظر باحثون في أستراليا في الفرق بين الأوزان التي يتخلص منها الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين يتناولون لهذا أدوية مثبطة للشهية.

فقدت النساء حوالي خمس وزنهن، لكن الرجال الذين تناولوا نفس الأدوية فقدوا 13% فقط، وفقا لفريق جامعة سيدني.

وفي غضون ذلك، أظهرت مراجعة لحوالي اثنتي عشرة دراسة حول فقدان الوزن بين الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، أن الرجال يفقدون دائما وزنا أكبر من النساء.

وقال الباحثون إن الآلية الكامنة وراء النتائج التي توصلوا إليها غير واضحة - ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسة لمنح الناس علاجا شخصيا لفقدان الوزن.

ولاحظ الفريق أن تأثير التدخلات لإنقاص الوزن - مثل اتباع نظام غذائي والعلاج الطبي - لا يتم الإبلاغ عنه عادة بشكل منفصل من قبل الرجال والنساء.

وهذا على الرغم من الاختلافات الفسيولوجية والبيولوجية بين الجنسين التي يمكن أن تؤثر على محاولات التخلص من الدهون.

ولمعرفة ما إذا كان الجنس يؤثر على نجاح محاولات إنقاص الوزن، نظر الفريق في بيانات من ثلاث دراسات شملت ما مجموعه 16428 شخصا.

وتضمنت الأولى 1961 شخصا يعانون من زيادة الوزن ولديهم حالة صحية واحدة على الأقل بسبب حجمهم.

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وتلقى المتطوعون إما 2.4 ملغم من حقن semaglutide - التي تخطف نظام تنظيم الشهية في الجسم لتقليل الرغبة الشديدة في الجوع وتناول السعرات الحرارية - لمدة 68 أسبوعا أو جرعة دواء وهمي.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا semaglutide فقدوا 16.9% من وزن أجسامهم، في المتوسط ​، بينما خسرت مجموعة الدواء الوهمي 2.4% فقط.

ومع ذلك، عند الفصل حسب الجنس، تفقد النساء اللائي يتناولن semaglutide وزنا يزيد بمقدار الثلث عن الرجال - 18.4% من وزن الجسم، مقارنة بـ 12.9%.

وضمت الدراسة النهائية 10744 شخصا فوق 55 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم مرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية. وتم إعطاؤهم قرصا مثبطا للشهية سيبوترامين أو حبة دواء وهمي.

وبعد عام واحد، فقد أولئك الذين تناولوا الدواء 4.5% من وزن أجسامهم، في المتوسط ​، مقارنة بنسبة 2% في مجموعة الدواء الوهمي.

لكن النساء اللواتي تناولن الدواء فقدن 5.2% من وزنهن مقارنة بـ 4% بين الرجال.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي ستعرض في المؤتمر الدولي للبدانة في ملبورن هذا الأسبوع، تتعارض مع مراجعة 11 دراسة بحثت في تدخلات نمط الحياة - مثل تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل أكبر.

ومع ذلك، في حين أن الرجال يفقدون المزيد من الوزن، فإن النساء ما زلن يسجلن خسارة وزن "كبيرة" ما يعني أنه لا يزال ينبغي التوصية بنمط حياة صحي أكثر لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، على حد قولهم.

وقال الباحثون: "لم تتم دراسة الفروق بين الجنسين في تدخلات إنقاص الوزن مع العلاج الدوائي على نطاق واسع. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الإناث تفقد وزنا أكبر من الذكور في التدخلات الدوائية لفقدان الوزن، على الرغم من أن آليات ذلك غير واضحة. وهذه النتيجة تتعارض مع معظم الأنظمة الغذائية حيث، إذا تم اكتشاف اختلاف بين الجنسين، يميل الذكور إلى فقدان الوزن أكثر من الإناث".

وقد يؤدي تحديد المتغيرات المتعلقة بالجنس إلى تحسين تخصيص العلاج بالأدوية المضادة للسمنة لتحقيق النتائج المثلى لفقدان الوزن للمرضى.

وقال البروفيسور جون وايلدنغ، رئيس قسم الأبحاث السريرية في مجال السمنة بجامعة ليفربول، والذي لم يشارك في الدراسة: "قد يكون أحد التفسيرات المحتملة للاستجابة الأكبر لدى الإناث للتدخلات الدوائية أن النساء (بشكل عام) أخف حجما من الرجال".

وقال إنه نظرا لأن كلا من الرجال والنساء يتلقى نفس الجرعة، فقد تتلقى النساء جرعة أقوى قليلا مقارنة بوزن أجسامهن، وبالتالي يكون لديهن استجابة أقوى للدواء.

المصدر: ديلي ميل