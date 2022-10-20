حالة شائعة تصيب الحوامل ترتبط بها زيادة مخاطر وفاة الأطفال من الولادة حتى البلوغ

زعمت دراسة أن اضطرابا شائعا في أثناء الحمل ترتبط به زيادة خطر الوفاة لدى الأطفال، منذ الولادة وحتى سن التاسعة عشرة.

ويمكن لهذا الاضطراب، الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي لدى الأمهات، أن يسبب العديد من الأمراض المميتة للأطفال في وقت لاحق من العمر.

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ويؤثر ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) على ما يصل إلى 10% من جميع الأمهات الحوامل.

ويصف ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) مجموعة من الحالات تشمل مقدمات الارتعاج eclampsia وتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والذين يتعرضون لارتفاع ضغط الدم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مع تقدمهم في السن.

ومع ذلك، وجد الباحثون من الدنمارك والصين، الآن، أن الأطفال المعرضين لهذه الحالة في الرحم، أكثر عرضة بنسبة 26% للوفاة قبل سن 19 من أولئك الذين لم يتعرضوا لها.

وثبت أن هذا صحيح حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مثل مستوى تعليم الأم، والدخل، وترتيبات المعيشة، والتدخين أثناء الحمل.

ووجدت النتائج، أن هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب.

وتستند الدراسة، التي نشرت في مجلة British Medical Journal، إلى السجلات الصحية لأكثر من مليوني شخص في الدنمارك.

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ويشار إلى أن الأطفال المعرضين لتسمم الجنين في الرحم، وهو أحد حالات اضطراب ضغط الدم الحملي، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.

ووفقا للمجلة البريطانية، فإن احتمال وفاة هؤلاء الأطفال قبل سن 19 عاما بنسبة تصل إلى 188%، مقارنة بالأطفال غير المعرضين لاضطرابات الحمل في الرحم.

والأطفال الذين كانت أمهاتهم مصابات بمقدمات الارتعاج وارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للوفاة قبل البلوغ بنسبة 29% و12% على التوالي.

ودعا الباحثون إلى مزيد من البحث لفهم أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الأمهات والوفاة المبكرة عند الأطفال.

وأشارت دراسة إلى أن الخبراء قالوا في السابق إن الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإجهاض بشكل ملحوظ.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم الحملي؟

- صداع لا يزول

- وذمة (تورم)

- زيادة الوزن المفاجئة

- تغيرات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

- الغثيان أو القيء

- ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن، أو ألم حول المعدة

المصدر: ذي صن