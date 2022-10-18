اكتشاف طريقة للتخلص من أعراض الخرف دون استخدام أدوية

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا طريقة جديدة تساعد على تخفيف أعراض القلق أو الاكتئاب لدى المصابين بالخرف من دون استخدام أدوية.

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وتشير مجلة EClinicalMedicine إلى أن الباحثين درسوا من اجل اكتشاف هذه الطريقة بيانات عن 2.5 مليون شخص يعانون من الاكتئاب والقلق، وخضعوا لدورة علاج نفسي خلال أعوام 2012-2019 .

وبعد ذلك درسوا استبيانات 1549 شخصا يعانون من الخرف، قبل خضوعهم للاستشارة الطبية، ومجموعة مراقبة تتألف من 1329 شخصا لا يعانون من الخرف.

واتضح للباحثين، أن العلاج النفسي كان فعالا بين المرضى الذين يعانون من الخرف، حيث انخفضت أعراض القلق والاكتئاب لدى 63 بالمئة منهم. وبالإضافة إلى ذلك تعافى حوالي 40 بالمئة منهم تماما.

وبالنسبة لمجموعة المراقبة من بين الذين لا يعانون من الخرف، تحسنت حالة 75 بالمئة منهم وتعافى 47 بالمئة تعافيا تاما.

المصدر: لينتا. رو