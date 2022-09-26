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عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة "كوفيد-19"

الصحة

عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

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ويقول عالم الفيروسات الروسي في حديث إلى صحيفة "إزفيستيا"، "برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".

ويضيف، سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورا مهما جدا في مسار الجائحة. لأنه حاليا لا يمكن القول إن البشرية "غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر". بل يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض و كذلك الوفيات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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