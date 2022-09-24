بعضها غير متوقع .. عوامل مختلفة قد تجعل أسنانك حساسة

من الإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، كشف أخصائي تقويم الأسنان الأسباب "الصادمة" للأسنان الحساسة وكيفية منع الألم.

إقرأ المزيد

وقال الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في مركز European leading orthodontics chain Impress: "أي شخص يعاني من حساسية الأسنان يعلم أنها ليست مزحة. سواء كنت تعاني من وخز قصير الأمد عند قضم الآيس كريم أو تعاني من مستويات لا تطاق من الألم عند تناول طعام وشراب عادي، فإن الأسنان الحساسة يمكن أن تجعل حياتك اليومية غير مريحة".

وشارك الخبير أكثر المسببات شيوعا لحساسية الأسنان وكذلك كيفية حمايتها. وقال الدكتور قاسم: "يمكن أن يختلف مستوى الألم بشكل كبير حسب شدة الحساسية. لكن المواد الأكثر شيوعا لزيادة الحساسية تشمل الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحامضة أو التي تحتوي على كحول".

الأطعمة والمشروبات الحمضية أو الحلوة

قال الدكتور قاسم: "هناك عدة أمور تسبب حساسية للأسنان، والأكثر شيوعا هو تناول أو شرب الأطعمة الحمضية أو الحلوة جدا التي تسبب تآكل المينا. وإذا كنت تبدأ يومك بمشروب الماء الساخن والليمون، فاحذر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى الحمض إلى تدهور مينا أسنانك، ما يؤدي إلى ظهور طبقة العاج الحساسة تحتها".

إقرأ المزيد

نوع خاطئ من معجون الأسنان

كشف قاسم أن بعض معاجين الأسنان قد تسبب الألم، قائلا: "معاجين الأسنان الكاشطة التي تهدف إلى تبييض أسنانك تسبب أيضا تآكل المينا. ويمكن أن تكون الحساسية من الآثار الجانبية المؤقتة أو طويلة المدى لمحاولة تبييض أسنانك، لذلك من الأفضل فحص المكونات قبل وضع أي شيء على أسنانك".

نقص الفيتامينات

بصرف النظر عن الأطعمة والمنتجات التي تدرجها في روتينك، فإن ما ينقصك قد يكون السبب أيضا في حساسية أسنانك.

وأوضح الخبير: "لقد ثبت أن نقص الفيتامينات المختلفة يسبب حساسية الأسنان. ويشمل هذا: الكالسيوم (المعروف بتقوية عظامنا) وفيتامين D (الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان) وفيتامين B12 (الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة)".

ضغط عصبي

إقرأ المزيد

التوتر ليس خبرا سارا لأي جانب من جوانب صحتك، ومن ذلك أسنانك. وقال الدكتور قاسم: "ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن التوتر قد يكون السبب الرئيسي لأسنانك الحساسة. وإذا كنت تعاني من الإجهاد المستمر وبدأت في صرير أسنانك، فلن تصبح أسنانك حساسة فحسب، بل قد تتسبب أيضا في مشاكل صحية أخرى من الصداع إلى اضطرابات السمع".

وهناك عوامل أخرى مثل الحمل وعلاجات الأسنان التي يمكن أن تترك أسنانك تتألم، ولذلك شارك قاسم بعض النصائح لما يجب فعله لمنع الأسنان الحساسة.

كيفية منع حساسية الأسنان

أشار قاسم: "بالنظر إلى أن السبب الأكثر شيوعا للأسنان الحساسة هو الانهيار التدريجي للطبقة الواقية من المينا، فهناك عدة طرق لمنع حدوث ذلك في المقام الأول".

وتتضمن نصائح الدكتور قاسم ما يلي:

- استخدم فرشاة أسنان مناسبة (يمكن لطبيب الأسنان أن يوصي بالفرشاة المناسبة لك)

- لا تضغط كثيرا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك سيؤدي إلى تآكل مفرط

- قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام للحفاظ على صحة الفم المثلى

- لا تستهلك الكثير من الأطعمة الحمضية أو الحلوة

- تجنب العلاجات المنزلية لتبييض الأسنان

- إذا كنت تطحن أسنانك، فاطلب النصيحة من طبيب أسنانك أو اشترِ واقي الفم لارتدائه أثناء نومك

المصدر: إكسبريس