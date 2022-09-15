تقرير: انتشار متحور جديد من كورونا

أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا الذعر في العالم بعد أن بدأت تنتشر بسرعة كبيرة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وباتت تشكل حوالي 9 في المئة من الحالات.

وأفاد موقع "ساينس ألرت" أن BA.4.6 هو متغير فرعي من فيروس كورونا، واكتسب زخما بسرعة في الولايات المتحدة، وانتشر في المملكة المتحدة.

وأشارت أحدث وثيقة حول متغيرات كوفيد من وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن متحور BA.4.6 شكل خلال الأسبوع الجاري حوالي 3.3 في المئة من العينات في المملكة المتحدة. وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين لتشكل حوالي 9 في المئة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن BA.4.6 يمثل الآن أكثر من 9 في المئة من الحالات مؤخرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما تم رصد المتغير في العديد من البلدان حول العالم.

وقال الموقع إن المتغير الجديد قد لا يسبب أعراضا حادة للمرض رغم أنه أكثر قدرة على التهرب من صولة الجهاز المناعي، مقارنة بالمتغيرات السابقة.

المصدر: "ساينس ألرت"