تحذير من "ارتباط" زراعة الثدي بأنواع نادرة من السرطان!

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرا عاما بخصوص ربط أنواع نادرة من السرطان بعمليات زراعة الثدي.

وفي تقرير نُشر يوم الخميس، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها وجدت أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الخلايا الحرشفية (SCC) والأورام اللمفاوية المختلفة أبلغ عنها في النسيج الندبي الذي يتشكل حول الثدي.

وتلاحظ الوكالة أنه على الرغم من ندرة حدوث هذه السرطانات في الكبسولة حول غرسات الثدي، يجب على مقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتطلعون إلى إجراء الجراحة أن يكونوا على دراية بالمخاطر والإبلاغ عن أي حالات سرطان تم العثور عليها حول الزرع.

وتنص إدارة الغذاء والدواء أيضا على أن هذه الأورام اللمفاوية الجديدة هي شيء علمت به الوكالة مؤخرا فقط من خلال مراجعة ما بعد البيع لزراعة الثدي، وليست هي نفسها التي أبلغ عنها سابقا عن سرطان الغدد الليمفاوية كبير الخلايا المرتبط بزرع الثدي.

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وأشارت الوكالة إلى أن مراجعة أولية للأدبيات المنشورة كشفت عن أقل من 20 حالة من حالات سرطان الخلايا الليمفاوية وأقل من 30 حالة من الأورام اللمفاوية المختلفة في النسيج الندبي حول غرسة الثدي.

ويشار إلى أن الأشخاص الذين أجريت لهم زراعة الثدي لا يحتاجون إلى تغيير رعايتهم الطبية الروتينية أو التسرع في إزالة الغرسات في ضوء هذا الإعلان، ولكن يجب أن يكونوا على دراية ببعض العلامات والأعراض المبلغ عنها، والتي تشمل التورم والألم والكتل أو تغيرات في الجلد.

وتنص إدارة الغذاء والدواء على أن معدل الإصابة الدقيق وعوامل الخطر لهذه السرطانات المبلغ عنها حديثا لا تزال غير معروفة وأن "هذه قضية ناشئة وفهمنا يتطور". وتم حث مقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين لديهم غرسات على الإبلاغ عن جميع حالات SCC أو الأورام اللمفاوية أو أي سرطانات أخرى موجودة حول غرسة الثدي إلى إدارة الغذاء والدواء.

وفي العام الماضي، أدخلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) العديد من التحديثات على لوائح زراعة الثدي، بما في ذلك الملصقات الجديدة مع تحذير محاصر وقائمة مراجعة للمرضى تُعلم الأشخاص أن الغرسات ليست جهازا طبيا يستمر مدى الحياة.

ويُطلب من الأطباء الآن أيضا إرشاد المرضى خلال جميع المشكلات الصحية المحتملة الناتجة عن جراحة زراعة الثدي.

المصدر: RT